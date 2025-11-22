Lista de beneficios que tienen los grupos B del Sisbén 2025: subsidios del gobierno, según el puntaje

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) IV clasifica a millones de colombianos en diferentes categorías socioeconómicas para la asignación de subsidios estatales. Entre estas categorías, el Grupo B se destaca por incluir a la población que vive en condición de pobreza moderada y que requiere apoyo gubernamental para mejorar su calidad de vida y alcanzar la inclusión social.

¿Cuál es el orden de los grupos en el Sisbén?

Tras una encuesta, las personas son distribuidas en cuatro categorías principales: A, B, C y D, cada una con distintos subgrupos que reflejan su nivel de vulnerabilidad y la falta de ingresos. Esto quiere decir que:

Grupo B (que va desde B1 hasta B7) agrupa a aquellos hogares con mayor capacidad de ingresos que el Grupo A (pobreza extrema), pero menor que el Grupo C (población vulnerable).

¿Qué ayudas recibe el grupo B del Sisbén?

La clasificación en el Grupo B es determinante para acceder a diversos programas sociales del gobierno. Por ejemplo, iniciativas como Renta Ciudadana priorizan a los hogares clasificados en los Grupos A y B debido a su situación de pobreza o vulnerabilidad.

Además de las transferencias monetarias, este segmento poblacional tiene acceso a beneficios clave en áreas sociales:

Salud: Derecho a la atención médica y servicios gratuitos en la red de centros de salud.

Educación: Los jóvenes pueden obtener auxilios como becas , apoyo en transporte y participación en programas de alimentación escolar.

, apoyo en transporte y participación en programas de alimentación escolar. Adulto Mayor: Pueden ser beneficiarios del programa Colombia Mayor, que otorga transferencias económicas a personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión asegurada o se encuentran en situación de pobreza.

¿Cómo consultar el Sisbén por cédula? Así puede saber su clasificación

El sistema Sisbén IV utiliza las clasificaciones en subgrupos (por ejemplo, B1 frente a B7) para determinar con precisión el nivel de ingresos y las condiciones económicas específicas dentro de cada categoría. Para consultar el grupo del Sisbén 2025 al cual pertenece, el ciudadano debe ingresar a la página oficial del Sisbén, seleccionar la opción “Consulta tu Grupo Sisbén” y digitar su número de cédula.