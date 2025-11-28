Bogotá

Nuevo Distrito de diseño y lujo en Bogotá: estará ubicado en el norte de la ciudad

Más de 270 empresas harán parte de esta iniciativa, generando más de 3.000 empleos directos y 4.000 empleos indirectos.

Usaquén.

Usaquén. / HUESOSPH

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

Bogotá estrenará un nuevo espacio para el diseño, el lujo y la creatividad local. La Zona D es un espacio que será inaugurado el sábado 29 de noviembre de 11 a.m. a 8 p.m. en el parque San Patricio. Esta apuesta entre la Alcaldía Local de Usaquén junto con la Secretaría de Desarrollo Económico y que reunirá las propuestas y talentos más innovadores.

Usaquén se convierte en el punto donde convergen las marcas, el talento y la visión de una ciudad que evoluciona; un territorio donde el diseño se vive, se camina, se siente y se comparte gracias a este hito. Bogotá abre una puerta definitiva hacia una economía creativa más solida, un comercio más vibrante y un ecosistema que abraza la innovación como motor de desarrollo”, indicó el alcalde de Usaquén, Daniel Ortiz.

La Zona D se proyecta como un espacio donde confluyen comerciantes, empresarios y diseñadores desde los más tradicionales hasta los más vanguardistas.

Se integrará lo mejor de los sectores de la moda, el diseño de interiores, la gastronomía, el bienestar y la creatividad.

Más de 270 empresas harán parte de esta iniciativa, generando más de 3.000 empleos directos y 4.000 empleos indirectos, lo que lo convierte en uno de los centros creativos más importantes de Bogotá y de Colombia.

La localidad de Usaquén se verá impactada por este espacio porque se fortalecerá como un sector geográfico estratégico para la economía creativa, aportando a la identidad del territorio y potenciando a Bogotá como un referente en lujo y diseño en Latinoamérica.

¿Cómo está compuesta la Zona D?

  • Espacios de exhibición para marcas de lujo, diseño independiente y propuestas innovadoras.
  • Programas de afiliación y beneficios exclusivos para comerciantes y vecinos del sector.
  • Eventos culturales y sociales permanentes que fortalecen la comunidad, la apropiación del espacio y el intercambio creativo.
  • Puentes internacionales para conectar a Bogotá como líderes globales del diseño y abrir oportunidades comercial de alto impacto.

