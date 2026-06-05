3 pueblos cerca de Bogotá para ir el festivo del Corpus Christi: clima, comida y paisajes

El próximo día festivo en Colombia será el 8 de junio, fecha en que se celebrará el Corpus Christi, celebración que se remonta a las tradiciones católicas y que tiene la finalidad de honrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. A través del sacramento de la Eucaristía.

De acuerdo a un artículo publicado por National Geographic, esta celebración tiene su origen en el año 1246, cuando el entonces obispo de Lieja (Bélgica), Robert de Torote, ordenó la celebración de la festividad en su diócesis.

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Por ello, muchas personas se alistan para descansar este puente festivo, una fecha importante para toda la comunidad católica del país. Asimismo, los capitalinos aprovechan para tener un corto receso junto con sus familias, con el fin de disfrutar los paisajes que ofrecen los lugares aledaños de la ciudad.

De esta manera, acá le contamos cuáles son los tres pueblos más cálidos y bonitos que se encuentran cerca de Bogotá, para que pueda ir y disfrutar de unas vacaciones cortas.

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¿Cuáles son los pueblos más bonitos cerca de Bogotá? Esto puede hacer este festivo 8 de junio.

Si tiene planeado viajar cerca de Bogotá durante este fin de semana festivo, le dejamos estos 3 lugares que no se puede perder para visitar:

Anapoima

Anapoima también se encuentra a dos horas de Bogotá, presentándose como un espacio de tranquilidad y un contacto con la naturaleza. El clima es muy parecido al de Melgar, con un constante de 30 °C; es un centro de actividades al aire libre, incluyendo paseos en cicla, caminatas ecológicas, barranquismo y recorridos en cuatrimotos. De manera que se ve como un entorno perfecto para desconectar del ruido de la capital, ideal para disfrutar en compañía de familia, amigos o pareja.

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Villeta

Villeta es conocida como la “capital de la panela”. Villeta se encuentra a dos horas de Bogotá y registra una temperatura media de 26 °C. Este lugar invita a explorar la tradición de la caña de azúcar en sus fincas locales. Un punto destacado es el Salto de los Micos, una cascada ideal para la relajación. Sus fincas de recreo pueden ser una buena opción para las vacaciones de descanso y sol.

Girardot

Este municipio se ubica a tres horas de Bogotá, combinando un clima que se aproxima a 23 °C con un notable pasado como puerto fluvial. Sus mayores atractivos giran en torno al ocio familiar y la historia, como lo es el Parque Acuático Piscilago (con piscinas, toboganes y zoológico) y el Parque de la Locomotora, que documenta la historia del transporte nacional. Además, ofrece diversas alternativas de alojamiento con piscinas y entretenimiento.

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