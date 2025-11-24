Solicitan retirar proyecto de ley que podría dejar sin subsidios de energía a familias de la costa

La Liga de Usuarios Públicos y Domiciliarios del Caribe le solicita al Gobierno nacional retirar un proyecto de ley que, según la Liga, podría dejar a 1.400.000 mil familias sin subsidio de energía en la Costa.

Hay preocupación en los usuarios de la región Caribe en torno a las tarifas de energía que podrían elevarse aún más tras el Congreso aprobar este proyecto de ley, promovido por el Ministerio de Minas y Energía.

Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios, señaló que, según el ministerio, el proyecto busca beneficiar con tarifas justas a los usuarios, sin embargo, advierte que “hay un engaño” en el contenido de este.

Argumentó que el proyecto dejaría en vilo a 7 millones de familias en todo el país, las cuales ya no recibirían el subsidio.

“El proyecto que se llama regulación y tarifas eléctricas, pero de entrada hay un engaño porque el ministro Palma dice que este proyecto es para rebajar las tarifas. Y en todo su contenido no encontramos cuáles son los mecanismos para que se rebajen las tarifas. Encontramos todo lo contrario en sus 14 páginas del proyecto de ley y en sus 140 páginas de la exposición de motivos. En primer lugar, este proyecto del Gobierno nacional deja en vilo más de 7 millones de subsidios en todo el país de los estratos 1, 2 y 3, al decir que estas 7 millones de familias no merecen subsidios en el sector eléctrico y que van a focalizar para reducirlos. Y en la costa, dice este proyecto, serían posibles objetos de eliminar subsidios a 1.400.000 familias”, dijo Alarcón.

Otras advertencia de los usuarios

La Liga de Usuarios también indicó que el proyecto quiere implementar medidores prepagos, es decir, que algunos usuarios tengan que pagar la tarifa en forma anticipada, por lo que señalaron que si aprueban el proyecto este sería “el mayor atentado” para las familias.

“Frente a esto la Liga Nacional sostiene que este es el mayor atentado durante este siglo contra los usuarios y llamamos al Gobierno a retirar este esperpento de proyecto y a discutirlo previamente con los usuarios de todo el país”, añadió el vocero.

Alarcón también hizo otra advertencia “más grave” que el pago de la opción tarifaria pasaría a que la paguen los estratos 5 y 6 no residenciales, es decir, sector comercio y sector oficial como colegios, clínicas, entre otras entidades.