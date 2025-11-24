Nueva jornada de postulación al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en el Doce de Octubre Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Las familias que viven en Medellín tendrán la posibilidad de postularse al Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda en el Centro de Desarrollo Social La Esperanza (carrera 80 # 103 A - 240), ubicado en la comuna 6 – Doce de Octubre, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Esta convocatoria únicamente aplica para las mejoras al interior del inmueble que incluyen reparaciones eléctricas y sanitarias, enchapes, revoque, estuco y pintura, cocina, baños, lavaderos y carpintería en general.

En www.isvimed.gov.co se encuentra la información necesaria para comenzar el proceso de postulación y habilitación a este subsidio.