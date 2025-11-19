Alerta: Actualice su Sisbén IV para no perder el subsidio de Renta Ciudadana; siga estos pasos (Imagen hecha con IA y Getty Images)

Si su familia recibe la Renta Ciudadana y ha experimentado cambios como nacimientos, defunciones, mudanzas o variaciones en sus ingresos, debe actualizar inmediatamente su información en el Sisbén IV. Mantener los datos desactualizados puede significar la suspensión definitiva de este y otros programas sociales del Gobierno Nacional.

Ciclos recientes de Renta Ciudadana y Devolución del IVA han beneficiado a más de 778.000 hogares, pero cada vez son más los casos de suspensiones por inconsistencias en la base de datos. La actualización no es solo un trámite, es una corresponsabilidad del ciudadano para mantener vigentes sus beneficios.

¿Por qué debe actualizar el Sisbén IV para seguir recibiendo subsidios?

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) es la base oficial que utiliza Prosperidad Social y otras entidades para seleccionar a los hogares elegibles. Cuando la información registrada no coincide con la realidad actual de su hogar, se generan alertas por inconsistencia que pueden llevar a:

Suspensión temporal del pago de la Renta Ciudadana.

Exclusión permanente del programa.

Pérdida de acceso a otros subsidios estatales.

Dificultades para reintegrarse al programa una vez suspendido.

Cómo actualizar su información en el Sisbén IV

Si ha habido modificaciones en su composición familiar o condiciones de vida, siga estos pasos de manera estricta:

Paso 1: Identifique los cambios a reportar: Antes de dirigirse a las oficinas, tenga claro qué información debe modificar. Los cambios más comunes que debe reportar son:

Nacimientos: Inclusión de nuevos miembros de la familia.

Inclusión de nuevos miembros de la familia. Defunciones: Retiro de miembros fallecidos.

Retiro de miembros fallecidos. Cambios de domicilio: Si se ha mudado permanentemente.

Si se ha mudado permanentemente. Variaciones económicas: Pérdida de empleo, reducción significativa de ingresos.

Pérdida de empleo, reducción significativa de ingresos. Actualización documental: Cambios en documentos de identidad.

Paso 2: Reúna la documentación requerida: El jefe de hogar debe presentarse con la siguiente documentación en original y copia:

Cédula de ciudadanía del solicitante y de todos los miembros del hogar mayores de 18 años.

del solicitante y de todos los miembros del hogar mayores de 18 años. Registro Civil de todos los menores de edad.

de todos los menores de edad. Pruebas del cambio: Certificado de defunción, registro civil de nacimiento, contrato de arrendamiento o facturas de servicios que demuestren el nuevo domicilio.

Paso 3: Diríjase a los puntos de atención autorizados

Para municipios: Acuda personalmente a la oficina del Sisbén de su localidad.

Acuda personalmente a la oficina del Sisbén de su localidad. Para Bogotá: Puede utilizar los puntos de atención de la Red CADE.

Puede utilizar los puntos de atención de la Red CADE. Horario de atención: Generalmente de lunes a viernes en horario de oficina. Verifique previamente en la página de su municipio.

Paso 4: Solicite formalmente la actualización

Informe al funcionario sobre los cambios específicos en su hogar.

Entregue la documentación completa.

Si los cambios son significativos (como mudanza a otro municipio), solicite una nueva encuesta para recalificar su grupo de clasificación.

Paso 5: Verifique la actualización: El proceso no termina en la oficina municipal. La información se envía al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para validación. Verifique que sus datos estén actualizados ingresando a www.sisben.gov.co con su tipo y número de documento.

¿Qué pasa si no actualiza su información del Sisbén IV?

Mantener datos desactualizados en el Sisbén IV tiene consecuencias directas:

Suspensión inmediata: En el próximo ciclo de verificación, su hogar será marcado como inconsistente. Dificultad para reactivar: El proceso para reingresar al programa una vez suspendido es más complejo y puede tomar varios meses. Pérdida de prioridad: Su hogar podría perder la prioridad que tenía en la asignación de beneficios.

Mantener su información actualizada en el Sisbén IV es la única garantía para continuar recibiendo la Renta Ciudadana y otros programas sociales. Este trámite es completamente gratuito - no pague a intermediarios ni tramitadores que prometan agilizar el proceso a cambio de dinero.