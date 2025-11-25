Subsidios del Gobierno en Navidad: Renta Ciudadana, Devolución IVA y Colombia Mayor en diciembre 2025

En diciembre de 2025, los programas ‘Renta Ciudadana’ y ‘Devolución del IVA’ realizan su sexto ciclo de pagos, un proceso que se concentra entre el 3 y el 15 del mes para garantizar apoyo oportuno en plena temporada navideña.

En esta fase se prioriza a 770.000 hogares en condición de pobreza, especialmente aquellos con niños menores de seis años o integrantes con discapacidad que dependen de un cuidador, reconociendo las mayores cargas económicas que enfrentan estas familias.

De esta manera, cada beneficiario recibe una transferencia de 500.000 pesos, lo que representa un monto estatal que alcanza los 320.000 millones de pesos.

Adicionalmente, este ciclo de diciembre se complementa con los pagos desarrollados en noviembre correspondientes al ciclo 5, con lo cual se cierra la entrega anual de apoyos para 778.408 hogares en todo el país.

Con esta suma de recursos, los programas refuerzan la estabilidad financiera de los hogares más vulnerables, permitiéndoles afrontar el cierre del año con mayor tranquilidad y cubrir necesidades esenciales durante una época clave para la economía familiar.

¿Cuánto es el subsidio de Colombia mayor en 2025?

El programa ‘Colombia Mayor’ cierra 2025 con dos ciclos para fortalecer el ingreso de la población más vulnerable en la vejez. El ciclo 11 se desarrolla entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, un periodo en el que 1.635.343 adultos mayores reciben su transferencia mensual de 230.000 pesos.

Este monto representa un incremento significativo frente a los históricos 80.000 pesos entregados en años anteriores, y marca un cambio profundo en la protección social para quienes dependen de este apoyo para cubrir gastos básicos.

Por otra parte, a esta entrega se suma el ciclo 12, programado del 17 al 31 de diciembre, que ampliará la cobertura a 3 millones de beneficiarios. Para cumplir con este objetivo, el Gobierno destinará una inversión de 688.150 millones de pesos.

Con estos dos ciclos, ‘Colombia Mayor’ refuerza su rol como una de las iniciativas más importantes del Gobierno, en la lucha contra la pobreza extrema en la vejez, garantizando mayor seguridad económica durante un momento crítico del calendario social y familiar.

¿Cuándo empiezan a pagar renta joven en diciembre?

En diciembre, el Gobierno concentra importantes apoyos dirigidos a estudiantes y jóvenes de comunidades vulnerables.

Desde la perspectiva del programa ‘Renta Joven’ desarrolla su ciclo 5 a partir del 17 de diciembre, con cierre previsto para el 31 del mismo mes, beneficiando a 175.000 participantes de educación superior y formación técnica.

Cada joven recibe un apoyo mínimo de 400.000 pesos, respaldado por una inversión de 77.000 millones de pesos que busca aliviar los costos académicos y favorecer la continuidad en los estudios.

En paralelo, el programa ‘Jóvenes en Paz’ inicia su ciclo 12 el 29 de diciembre, orientado a 15.000 jóvenes que viven en contextos de mayor riesgo social. En este contexto, las transferencias tienen un promedio de 1 millón de pesos, sustentadas en una inversión de 16.500 millones.

El propósito central es fortalecer oportunidades de inclusión, reducir la exposición a dinámicas violentas y ofrecer alternativas reales para la construcción de proyectos de vida.

Finalmente, cabe acotar que con estos desembolsos en la temporada navideña, ambos programas buscan reafirmar su posición como herramientas de movilidad social, prevención de violencias y garantía de derechos en la juventud.