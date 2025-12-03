¿Estamos en problemas? Así está el panorama energético en Colombia para 2026, según expertos

‘Visión 2026: Tendencias Colombia’ cerró con el panel ‘2026, ¿año de crisis o año de oportunidad energética?’, en el que participó Frank Pearl, presidente de la ACP; Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas y Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen. En él dialogaron acerca de los desafíos y oportunidades que debe tener tanto el sector de gas como el energético en los próximos años.

En ese sentido, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, señaló que de acuerdo con los recientes balances realizados, “tendríamos a cierre de este año un déficit de energía en -1.5 %“, algo que no “lo habíamos visto en los últimos 30 años desde el apagón de los 90″.

Asimismo, “estamos viendo que para el año 2026 – 2027 vamos a estar en un -3.6 % de energía en firme, eso quiere decir que en un momento de sequía extrema no vamos a tener cómo atender la demanda de energía“, esto sobre todo en época del Fenómeno del Niño.

Por su parte, Luz Stella Murgas aseguró qué: “el problema de Colombia no es de recursos, el problema es que no ejecutamos proyectos estratégicos a tiempo”; por lo que, hizo un llamado a enfocar los esfuerzos en ejecutar “proyectos de gas nacional para que el gas natural se convierta nuevamente en un motor de seguridad energética y también en competitividad para el país”.

¿Qué le espera al sector energético?

De acuerdo con Natalia Gutiérrez, “si seguimos como vamos, entraríamos en un racionamiento de energía. Estaríamos perdiendo 1.7 puntos del PIB y eso nos costaría 280 mil millones de pesos hora apagón y eso sin contar con todos los problemas que podríamos tener en todos los sectores que funcionan con energía".

Ante este panorama, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que “se está llevando al país a una falta de autosuficiencia, a la pérdida de soberanía, a una crisis energética y a una crisis fiscal”; asimismo, el marco fiscal de mediano plazo mostraría un déficit tradicional de 40 billones de pesos que ocurrirá entre el año 2027-2025 y, para 2040 “no tendríamos ni siquiera el petróleo suficiente para atender la carga de las refinerías”.

