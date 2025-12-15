Especiales

“Hacer unas buenas elecciones requiere el trabajo articulado de toda la sociedad”: Hernán Penagos

El registrador nacional presentó su perspectiva sobre los retos electorales que tiene Colombia de cara a 2026, un año marcado por votaciones para el Congreso y la Presidencia.

Hernán Penagos, registrador nacional. | Foto: Caracol Radio

Hernán Penagos, registrador nacional. | Foto: Caracol Radio

En Visión 2026, Hernán Penagos, registrador nacional, expresó que desde su entidad trabajan por garantizar la correcta ejecución de los próximos procesos democráticos: “estamos preparados para celebrar unas elecciones transparentes”, aseguró.

Para el funcionario, el éxito de esos comicios dependerá también del apoyo que reciba la Registraduría por parte de las otras instituciones estatales y, además, del compromiso del Gobierno Nacional por proteger, a través de la fuerza pública, a las poblaciones donde se instalarán las mesas de votación.

Más detalles, aquí:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad