“Hacer unas buenas elecciones requiere el trabajo articulado de toda la sociedad”: Hernán Penagos

En Visión 2026, Hernán Penagos, registrador nacional, expresó que desde su entidad trabajan por garantizar la correcta ejecución de los próximos procesos democráticos: “estamos preparados para celebrar unas elecciones transparentes”, aseguró.

Para el funcionario, el éxito de esos comicios dependerá también del apoyo que reciba la Registraduría por parte de las otras instituciones estatales y, además, del compromiso del Gobierno Nacional por proteger, a través de la fuerza pública, a las poblaciones donde se instalarán las mesas de votación.

Más detalles, aquí: