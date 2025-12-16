“El Gobierno no se dio cuenta de la independencia que tiene que tener el Congreso”: Lidio García

En el marco Visión 2026, de Prisa Media, Lidio García explicó que varias iniciativas, como la reforma a la salud, no fueron concertadas con expertos ni con las distintas bancadas, generando un “muro de contención” que evitó su aprobación. Destacó que el Senado ha ejercido su papel de contrapeso histórico, votando solo lo que considera beneficioso para el país y promoviendo debates profundos que, según dijo, no han sido escuchados por el Gobierno.

Respecto a la reforma tributaria, señaló que los tiempos y la cercanía de las elecciones dificultan su aprobación. “El proyecto más impopular que puede presentarse en el Congreso es una reforma tributaria, y no le veo vida a puertas de unas elecciones para Congreso y presidencia”, aseguró, subrayando que, sin socialización y participación de la oposición, los intentos de imponer medidas similares dejarán resultados negativos.

