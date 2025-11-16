Irán lanza una operación de siembra de nubes ante la peor sequía en décadas

Colombia

Las autoridades iraníes iniciaron operaciones de siembra de nubes para provocar lluvias, en un momento en que el país atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas, informaron los medios estatales.

“Hoy se llevó a cabo un vuelo de siembra de nubes en la cuenca del lago Urmía por primera vez en el año hidrológico”, que comienza en septiembre, indicó la agencia de noticias oficial Irna el sábado por la noche.

Este lago, el más grande de Irán, situado en el noroeste del país, ha menguado considerablemente debido a la sequía.

Según Irna, se llevarán a cabo otras operaciones en las provincias de Azerbaiyán Oriental y Occidental.

La siembra de nubes consiste en pulverizar partículas, en particular yoduro de plata, en estas formaciones para provocar precipitaciones. El año pasado, Irán anunció que había desarrollado su propia tecnología en este ámbito.

Irán, un país en gran parte árido, lleva años sufriendo sequías crónicas y olas de calor que se prevé empeoren con el cambio climático. Según la agencia Irna, Irán vive actualmente “el otoño más seco de los últimos 50 años”. Según el servicio meteorológico nacional, citado por la agencia, las precipitaciones de este año son un 89% inferiores a la media a largo plazo.

El presidente Masud Pezeshkian advirtió a principios de mes que Teherán, la capital, podría tener que ser evacuada debido a la escasez de agua si no llovía antes de fin de año. Posteriormente, el gobierno aclaró que su intención era alertar a la población sobre la gravedad de la situación, y no anunciar un proyecto concreto.

Otros países de la región, como Emiratos Árabes Unidos, también recurren a la siembra de nubes para producir lluvia artificialmente.