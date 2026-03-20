Enviar dinero en segundos: así funcionan las transferencias con Bre-B

Según indicadores del Banco de la República en el país ya se han hecho más de 560 millones de trasnsacciones a través de Bre-b.| Foto: Gettyimages / AleksandarGeorgiev

Enviar dinero a un familiar o pagar a alguien después de un servicio ya dejó de ser un proceso demorado. Con Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos en Colombia, las transferencias entre personas se hacen en cuestión de segundos, sin importar la entidad financiera.

La clave del sistema es el uso de las llamadas “llaves”, que pueden ser datos como la cédula, el número de celular o identificadores personalizados para cada usuario. Valga la pena recordar que cada persona puede tener varios de estos. Así se elimina la necesidad de recordar números de cuenta largos y facilita las transacciones entre los usuarios.

Además de la rapidez, Bre-B permite hacer envíos de dinero en cualquier momento, ya que opera 24/7, sin las limitaciones actuales del sistema financiero tradicional.

El proyecto es liderado por el Banco de la República, que busca mejorar la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo en el país. También apunta a ofrecer mayor seguridad en las transacciones digitales.

Así, según un informe de Redeban, la herramienta ya vincula a más de 3 millones de comercios. El mismo indica que cerca del 97% de estos negocios no estaba cubierto previamente por el sistema financiero tradicional.

Con este sistema, enviar dinero es tan simple como compartir una “llave” marcando un cambio en la forma en que los colombianos se transfieren plata en su vida cotidiana.