“Sin energía no hay futuro”: Roy Barreras

En el marco del encuentro ‘Los grandes desafíos del sector eléctrico en Colombia’, organizado por Prisa Media, el precandidato presidencial Roy Barreras señaló que es urgente asegurar el gas colombiano y, de forma paralela, garantizar las importaciones para evitar un déficit que afecte la operación de las térmicas. Para ello, añadió, se requieren más regasificadoras, nuevos puertos y una ventanilla única digital energética que agilice los trámites.

Así mismo, insistió en que la transición energética debe ser gradual, combinando la energía firme disponible con los desarrollos renovables; y advirtió sobre la necesidad de aliviar las tarifas para los usuarios. En ese sentido, propuso eliminar sobrecargos asociados a seguridad y alumbrado público, así como facilitar el acceso a electrodomésticos de bajo consumo.

Aquí la entrevista completa: