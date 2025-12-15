Garantizar la paz en los territorios será el mayor reto de 2026: International Crisis Group

Elizabeth Dickinson, investigadora senior de International Crisis Group estuvo presente en Visión 2026 de Prisa Media. En ese escenario expresó que, desde su experiencia recorriendo distintas regiones del país, el mayor desafío que enfrenta Colombia es recuperar el control de los territorios, tanto desde lo militar, como desde lo económico y social.

Para Dickinson llevar tranquilidad a las comunidades es una tarea que se debe hacer de forma conjunta, entre el Estado y la población civil. Por eso, propuso establecer una estrategia integral que brinde a la población garantías de empleo y educación que las alejen de optar por los mercados que ofrece la ilegalidad.

A continuación, la entrevista completa: