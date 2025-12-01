“Usuarios de energía deben convertirse en prosumidores”: Adriana Espinel
La experta insistió en la urgencia de modernizar la regulación energética para impulsar la autogeneración, la participación activa de los usuarios y una transición justa y sostenible
En el encuentro ‘Los grandes desafíos del sector eléctrico en Colombia’, Adriana Espinel de Caribe Potencia Energética afirmó que Colombia debe avanzar hacia una tarifa neta dinámica que permita a los usuarios tomar decisiones sobre su consumo, vender excedentes y autogenerar energía sin depender de subsidios. Este ajuste regulatorio sería clave para enfrentar los déficits futuros entre oferta y demanda, especialmente en el Caribe.
Espinel también señaló que la transición energética debe ser justa y sostenible, integrando tecnologías como la captura de carbono y el hidrógeno. Destacó además la necesidad de capacitar a la ciudadanía en energías limpias y llamó a los candidatos presidenciales a construir propuestas de largo plazo que fortalezcan la competitividad y la seguridad energética del país.
Aquí la entrevista completa: