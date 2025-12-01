Especiales

“Usuarios de energía deben convertirse en prosumidores”: Adriana Espinel

La experta insistió en la urgencia de modernizar la regulación energética para impulsar la autogeneración, la participación activa de los usuarios y una transición justa y sostenible

Adriana Espinel durante su intervención sobre modernización y participación ciudadana en el sistema energético. | Foto: Caracol Radio

En el encuentro ‘Los grandes desafíos del sector eléctrico en Colombia’, Adriana Espinel de Caribe Potencia Energética afirmó que Colombia debe avanzar hacia una tarifa neta dinámica que permita a los usuarios tomar decisiones sobre su consumo, vender excedentes y autogenerar energía sin depender de subsidios. Este ajuste regulatorio sería clave para enfrentar los déficits futuros entre oferta y demanda, especialmente en el Caribe.

Espinel también señaló que la transición energética debe ser justa y sostenible, integrando tecnologías como la captura de carbono y el hidrógeno. Destacó además la necesidad de capacitar a la ciudadanía en energías limpias y llamó a los candidatos presidenciales a construir propuestas de largo plazo que fortalezcan la competitividad y la seguridad energética del país.

Aquí la entrevista completa:

