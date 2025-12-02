La advertencia de Fedesarrollo: Colombia va rumbo a una crisis fiscal si no hay reformas ya
Fedesarrollo presentó una hoja de ruta con reformas tributarias, sociales y de gasto público para enfrentar el déficit fiscal, recuperar la inversión y reducir la pobreza en Colombia.
El centro de estudios económicos Fedesarrollo presentó este martes una estrategia integral de política económica orientada a enfrentar de manera simultánea los tres grandes desafíos que hoy enfrenta Colombia: el deterioro de las finanzas públicas, la caída histórica de la inversión y los persistentes niveles de pobreza e informalidad.
La propuesta está contenida en tres documentos técnicos y plantea reformas estructurales en tributación, gasto público, mercado laboral y protección social, con el objetivo de recuperar la sostenibilidad fiscal sin sacrificar el crecimiento ni la inclusión social.
Un diagnóstico fiscal crítico
El informe advierte que entre 2020 y 2025 el déficit fiscal promedio alcanzó 6,4 % del PIB, tres puntos porcentuales por encima del promedio registrado entre 2000 y 2019. Como consecuencia, la deuda neta del Gobierno central llegó a 59,3 % del PIB en 2024 y, de no corregirse el rumbo, superaría el límite de la regla fiscal.
A este panorama se suma la fuerte caída de la inversión: la tasa de inversión se ubicó en 16,1 % del PIB en 2025, el nivel más bajo en veinte años e incluso inferior al observado durante la pandemia.
“El próximo gobierno recibirá una situación fiscal crítica, con bajo nivel de inversión y grandes desafíos sociales. Esta propuesta demuestra que es posible corregir el rumbo fiscal sin frenar el crecimiento”, afirmó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.
Pilar fiscal: reencauzar las finanzas públicas
Reforma al impuesto de renta de personas naturales
La propuesta plantea reducir el umbral de declaración de 1.400 a 700 UVT anuales, lo que incorporaría 2,3 millones de nuevos declarantes. Además, se establecerían 11 tramos con tarifas progresivas entre 0 % y 39 %, generando un recaudo adicional estimado de 0,5 % del PIB.
Cambios al impuesto de renta empresarial
Se propone reducir gradualmente la tarifa nominal del 35 %, eliminar sobretasas sectoriales e implementar tarifas progresivas según el tamaño de la empresa:
- 24 % para pequeñas
- 28 % para medianas
- 33 % para grandes
También se eliminaría el impuesto al patrimonio. Aunque estas medidas tendrían un costo fiscal de 0,7 % del PIB, Fedesarrollo estima que su impacto positivo sobre la inversión y el crecimiento compensaría la menor recaudación inicial.
Ajustes al IVA
La estrategia incluye aumentar la tarifa reducida del 5 % al 10 %, limitar exenciones a bienes esenciales (alimentos, salud, educación y medicinas) y reemplazar las devoluciones por un sistema de no pago para hogares de los dos primeros deciles. El recaudo adicional sería de 0,9 % del PIB.
Control al gasto público
Las principales medidas de ajuste al gasto incluyen:
- Eliminación del subsidio al diésel y exenciones a biocombustibles: 0,5 % del PIB
- Mejora en la eficiencia del SGP en salud y educación: 0,3 % del PIB
- Focalización de subsidios de servicios públicos con SISBÉN IV: 0,2 % del PIB
- Contención del gasto en personal: 0,4 % del PIB
En total, el ajuste fiscal directo alcanzaría 2,2 % del PIB.
Pilar de inversión: recuperar el motor del crecimiento
El segundo eje busca elevar la tasa de inversión al 23 % del PIB en 2031. Para lograrlo se plantea:
- Cumplir estrictamente la regla fiscal.
- Garantizar estabilidad jurídica y contractual en los proyectos.
- Fortalecer las alianzas público-privadas (APP).
- Impulsar una agenda sectorial en competencia, comercio exterior, infraestructura, capital humano, eficiencia del Estado y uso productivo de la tierra.
Estas medidas permitirían una mejora fiscal indirecta de 0,6 % del PIB, llevando el ajuste total a 2,8 % del PIB hacia 2031.
Pilar social: hacia una inclusión efectiva
El estudio revela que más del 30 % de las transferencias sociales llegan a hogares no pobres, lo que evidencia serios problemas de focalización. Por ello, se propone:
- Unificar los programas sociales en una única transferencia para personas menores de 65 años en pobreza extrema.
- Otorgar un monto equivalente a 1,5 líneas de pobreza anual por beneficiario.
- Ampliar la cobertura de 5,8 a 9 millones de personas con los mismos recursos.
En empleo e informalidad, la propuesta incluye:
- Contribuciones progresivas a salud para trabajadores independientes.
- Creación de un seguro de desempleo acotado financiado por cajas de compensación.
- Eliminación de barreras a la formalización en el sector rural.
Impactos proyectados por Fedesarrollo
De implementarse de forma integral, la estrategia permitiría:
- Elevar la inversión del 16 % al 23 % del PIB en 2031.
- Aumentar el crecimiento económico en 1,1 puntos porcentuales adicionales.
- Reducir la pobreza monetaria en 2,6 puntos (1,4 millones de personas).
- Disminuir la pobreza extrema en 2,9 puntos (1,5 millones de personas).
- Reducir el coeficiente de Gini en 2,1 puntos.
El decil más pobre aumentaría sus ingresos en 24,2 %, mientras que el decil más rico apenas los reduciría en 1,8 %, evidenciando un alto impacto redistributivo.