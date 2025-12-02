La advertencia de Fedesarrollo: Colombia va rumbo a una crisis fiscal si no hay reformas ya // Caracol Radio

El centro de estudios económicos Fedesarrollo presentó este martes una estrategia integral de política económica orientada a enfrentar de manera simultánea los tres grandes desafíos que hoy enfrenta Colombia: el deterioro de las finanzas públicas, la caída histórica de la inversión y los persistentes niveles de pobreza e informalidad.

La propuesta está contenida en tres documentos técnicos y plantea reformas estructurales en tributación, gasto público, mercado laboral y protección social, con el objetivo de recuperar la sostenibilidad fiscal sin sacrificar el crecimiento ni la inclusión social.

Un diagnóstico fiscal crítico

El informe advierte que entre 2020 y 2025 el déficit fiscal promedio alcanzó 6,4 % del PIB, tres puntos porcentuales por encima del promedio registrado entre 2000 y 2019. Como consecuencia, la deuda neta del Gobierno central llegó a 59,3 % del PIB en 2024 y, de no corregirse el rumbo, superaría el límite de la regla fiscal.

A este panorama se suma la fuerte caída de la inversión: la tasa de inversión se ubicó en 16,1 % del PIB en 2025, el nivel más bajo en veinte años e incluso inferior al observado durante la pandemia.

“El próximo gobierno recibirá una situación fiscal crítica, con bajo nivel de inversión y grandes desafíos sociales. Esta propuesta demuestra que es posible corregir el rumbo fiscal sin frenar el crecimiento”, afirmó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

Pilar fiscal: reencauzar las finanzas públicas

Reforma al impuesto de renta de personas naturales

La propuesta plantea reducir el umbral de declaración de 1.400 a 700 UVT anuales, lo que incorporaría 2,3 millones de nuevos declarantes. Además, se establecerían 11 tramos con tarifas progresivas entre 0 % y 39 %, generando un recaudo adicional estimado de 0,5 % del PIB.

Cambios al impuesto de renta empresarial

Se propone reducir gradualmente la tarifa nominal del 35 %, eliminar sobretasas sectoriales e implementar tarifas progresivas según el tamaño de la empresa:

24 % para pequeñas

28 % para medianas

33 % para grandes

También se eliminaría el impuesto al patrimonio. Aunque estas medidas tendrían un costo fiscal de 0,7 % del PIB, Fedesarrollo estima que su impacto positivo sobre la inversión y el crecimiento compensaría la menor recaudación inicial.

Ajustes al IVA

La estrategia incluye aumentar la tarifa reducida del 5 % al 10 %, limitar exenciones a bienes esenciales (alimentos, salud, educación y medicinas) y reemplazar las devoluciones por un sistema de no pago para hogares de los dos primeros deciles. El recaudo adicional sería de 0,9 % del PIB.

Control al gasto público

Las principales medidas de ajuste al gasto incluyen:

Eliminación del subsidio al diésel y exenciones a biocombustibles: 0,5 % del PIB

Mejora en la eficiencia del SGP en salud y educación: 0,3 % del PIB

Focalización de subsidios de servicios públicos con SISBÉN IV: 0,2 % del PIB

Contención del gasto en personal: 0,4 % del PIB

En total, el ajuste fiscal directo alcanzaría 2,2 % del PIB.

Pilar de inversión: recuperar el motor del crecimiento

El segundo eje busca elevar la tasa de inversión al 23 % del PIB en 2031. Para lograrlo se plantea:

Cumplir estrictamente la regla fiscal .

. Garantizar estabilidad jurídica y contractual en los proyectos.

en los proyectos. Fortalecer las alianzas público-privadas (APP) .

. Impulsar una agenda sectorial en competencia, comercio exterior, infraestructura, capital humano, eficiencia del Estado y uso productivo de la tierra.

Estas medidas permitirían una mejora fiscal indirecta de 0,6 % del PIB, llevando el ajuste total a 2,8 % del PIB hacia 2031.

Pilar social: hacia una inclusión efectiva

El estudio revela que más del 30 % de las transferencias sociales llegan a hogares no pobres, lo que evidencia serios problemas de focalización. Por ello, se propone:

Unificar los programas sociales en una única transferencia para personas menores de 65 años en pobreza extrema.

en una única transferencia para personas menores de 65 años en pobreza extrema. Otorgar un monto equivalente a 1,5 líneas de pobreza anual por beneficiario .

. Ampliar la cobertura de 5,8 a 9 millones de personas con los mismos recursos.

En empleo e informalidad, la propuesta incluye:

Contribuciones progresivas a salud para trabajadores independientes.

Creación de un seguro de desempleo acotado financiado por cajas de compensación.

financiado por cajas de compensación. Eliminación de barreras a la formalización en el sector rural.

Impactos proyectados por Fedesarrollo

De implementarse de forma integral, la estrategia permitiría:

Elevar la inversión del 16 % al 23 % del PIB en 2031.

en 2031. Aumentar el crecimiento económico en 1,1 puntos porcentuales adicionales .

. Reducir la pobreza monetaria en 2,6 puntos (1,4 millones de personas).

(1,4 millones de personas). Disminuir la pobreza extrema en 2,9 puntos (1,5 millones de personas).

(1,5 millones de personas). Reducir el coeficiente de Gini en 2,1 puntos.

El decil más pobre aumentaría sus ingresos en 24,2 %, mientras que el decil más rico apenas los reduciría en 1,8 %, evidenciando un alto impacto redistributivo.