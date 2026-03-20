Bre-B acaba de ser premiado en los Central Banking Awards

Bre-B facilita el pago inmediato de cualquier tipo de producto, aliviando los riesgos de uso de efectivo. | Foto: Cortesía

El Banco de la República informó este jueves que recibió el premio al “Desarrollo de pagos e infraestructura de mercado – segmento minorista”, otorgado por Central Banking, gracias a los avances logrados con Bre‑B, herramienta que moderniza la infraestructura de pagos inmediatos del país y que ya ha facilitado las transacciones electrónicas para millones de usuarios.

De acuerdo con el emisor, el éxito de “Bre‑B obedece a una planificación cuidadosa, a un marco regulatorio diseñado para incentivar la incorporación efectiva de las entidades participantes".

¿Cómo funciona Bre-B?

Pagar en una tienda, un mercado o incluso un servicio de transporte ya se logra en cuestión de segundos en Colombia. Con la implementación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República, los usuarios hacen transferencias directamente desde su celular, sin importar la entidad financiera y sin incurrir en costos extra.

La herramienta, que está en operación desde octubre de 2025, se apoya en el uso de códigos QR y “llaves” como el número de cédula o celular, que permiten pagar sin necesidad de efectivo ni tarjetas. De esta forma comerciantes y trabajadores independientes pueden recibir dinero de forma inmediata, mejorando su liquidez y evitando riesgos asociados al manejo de dinero físico.

El sistema también busca interoperabilidad, es decir que una persona puede pagar desde cualquier banco o billetera digital a cualquier comercio, eliminando barreras entre las más de 218 entidades financieras que operan en el país. Esto representa un cambio importante frente a modelos actuales donde las transferencias pueden tardar o tener restricciones.

Según el Banco de la República, Bre-B funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana, lo que facilita pagos en cualquier momento, incluso fuera del horario bancario tradicional.

Con este modelo, Colombia se suma a una tendencia global de pagos digitales inmediatos, donde la rapidez, la facilidad y la seguridad buscan transformar la forma en que las personas compran y venden en su vida diaria.