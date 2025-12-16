“Colombia debe garantizar su seguridad energética con reglas claras y proyectos clave”: Naturgas

Durante la Cumbre Visión 2026 de Prisa Media, Luz Stella Murgas afirmó que Colombia necesita trabajar de manera consensuada para garantizar su seguridad energética. A su juicio, es urgente acelerar la ejecución de proyectos estratégicos, atraer inversión en el sector del gas natural con reglas claras y estables, y agilizar los trámites necesarios.

También destacó la importancia de crear un banco de proyectos de alto impacto para las comunidades y de diversificar las fuentes de energía. El gas natural, subrayó. permite descarbonizar, reducir la pobreza energética y respaldar las energías renovables, siendo clave para la seguridad energética del país.

A continuación la entrevista: