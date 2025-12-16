“Colombia debe garantizar su seguridad energética con reglas claras y proyectos clave”: Naturgas
Luz Stella Murgas, presidenta de la asociación, señaló que el país necesita trabajar de forma articulada para asegurar su abastecimiento energético. Para ella, es urgente acelerar la ejecución de proyectos clave.
Durante la Cumbre Visión 2026 de Prisa Media, Luz Stella Murgas afirmó que Colombia necesita trabajar de manera consensuada para garantizar su seguridad energética. A su juicio, es urgente acelerar la ejecución de proyectos estratégicos, atraer inversión en el sector del gas natural con reglas claras y estables, y agilizar los trámites necesarios.
También destacó la importancia de crear un banco de proyectos de alto impacto para las comunidades y de diversificar las fuentes de energía. El gas natural, subrayó. permite descarbonizar, reducir la pobreza energética y respaldar las energías renovables, siendo clave para la seguridad energética del país.
A continuación la entrevista: