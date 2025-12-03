A mí me frustra que por cada 10 personas capturadas por hurto, 7 terminen libres: alcalde Galán

Durante el evento ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’, desarrollado por Prisa Media en alianza con Bancolombia, Colsubsidio, Indra Group y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se contó con la participación del alcalde Carlos Fernando Galán, quien en medio de su intervención de apertura, mencionó los retos y oportunidades que tendrá Bogotá en 2026.

Asimismo, ahondó en los hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre, donde en medio de un hurto resultó asesinado el barranquillero Jean Claude Bossard: “la muerte de ayer nos dolió mucho más porque estábamos alertados. Hace 15 días le informamos a la Policía de la presencia en esa zona de la moto que participó en ese atraco y le pedimos un refuerzo en la seguridad para que se capturaran”, afirmó.

De igual manera, resaltó que en promedio son asesinadas 3 personas en la capital colombiana, por lo que, para esta y las demás administraciones, la seguridad es uno de los más grandes retos a los que se debe prestar extremada atención.

¿Cuál es el panorama de seguridad en Bogotá?

A lo largo de su intervención, el alcalde Galán expresó su inconformidad frente a las pocas garantías que da el Estado para enfrentar la inseguridad en Bogotá, pues mencionó que la capital “hoy tiene 15 mil policías para 8 millones de habitantes y, hace 12 años, teníamos 20 mil policías para 7 millones de habitantes", es decir, actualmente se cuenta con menos de 200 miembros de la fuerza pública para suplir las necesidades de 100 mil habitantes.

Y manifestó: “a mí me frustra que por cada 10 personas capturadas por hurto, 7 terminen libres” y aseguró que esto no es responsabilidad de los jueces o fiscales, sino de la norma, la cual necesita un cambio urgente.

Por su parte, Galán señaló que la falta de seguridad en Colombia ha permitido que en los últimos años se fortalezcan las estructuras criminales y el negocio del narcotráfico, donde aseguró que “hoy tenemos la mayor producción de droga en Colombia. Yo calculo que podemos estar produciendo 40 o 50 veces más cocaína que en la época de Pablo Escobar y eso termina fortaleciendo las redes criminales del país”.

Finalmente, el alcalde se refirió a las múltiples protestas que algunos ciudadanos han llevado a cabo en los últimos meses, donde afirmó que buscarán la manera no solo de garantizar los derechos de quiénes manifiestan, sino de aquellos habitantes afectados por los bloqueos a TransMilenio.

