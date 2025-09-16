Un ladrón fue capturado después de dispararle a varios Policías en Bogotá

Momento en el que un ladrón le dispara a uniformados de Policía en la localidad de Teusaquillo

Bogotá

Indicaron desde la Policía de Bogotá que, fue capturado en flagrancia a un hombre de 27 años que intentaba hurtar a un ciudadano en el sector de Federmán.

Los hechos se presentaron en medio de labores de patrullaje, cuando los uniformados fueron alertados por voces de auxilio donde evidencian a dos hombres que intimidaban a un ciudadano con un arma de fuego. Al percatarse de la presencia, los agresores disparan en repetidas ocasiones contra la patrulla. Ante esta acción, los policías hicieron uso de sus armas de dotación e hirieron a uno de ellos.

El capturado, herido, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde recibió atención médica y quedó bajo custodia policial. Deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. En el procedimiento se incautó un arma de fuego.