Crimen de Harold Aroca: capturan a presunto implicado y será imputado por secuestro, tortura y homicidio

Este lunes 17 de noviembre, en una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá fue capturado un hombre que estaría involucrado en el crimen de Harold Aroca García, adolescente de 16 años reportado como desaparecido y luego hallado muerto en hechos registrados el pasado 5 de agosto en el sector de ‘Los Laches’ en el centro de Bogotá.

El presunto implicado será presentado ante un juez de control de garantías y se le imputarán los delitos de homicidio y tortura agravada, secuestro simple, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

El caso

El cuerpo del menor de 16 años fue encontrado con signos de violencia en una zona boscosa, tal como informó el teniente coronel, Luis Carlos Torres, de la Policía Metropolitana.

Sin embargo, en la entrega del cuerpo de Harold a Medicina Legal para el inicio de las investigaciones, la madre del joven adelantó que “no fue la policía la que me lo encontró, fui yo, fue su papá el que lo encontró”.

Posteriormente, desde el Concejo de Bogotá, la madre denunció que las autoridades aún no se han comunicado con ella e insistió que “ni la Policía ni la Fiscalía me brindaron el apoyo que yo necesitaba”.

Detalló cómo se enteró de la posible ubicación en la que se encontraba su hijo, asegurando: “A mí me llega un mensaje que dice ‘búsquelo en el bosque’. Yo me acerco el viernes al CAI y el policía que me atiende me dice que mi hijo no puede estar allá porque ellos tienen un dispositivo muy grande buscándolo”.

Carolina aseguró que, en el lugar donde el agente de la Policía le dijo que su hijo no podía estar, fue en donde lo encontró.

Por otro lado, la mujer afirmó que en este Comando de Atención Inmediata (CAI) encubrieron a los perpetradores del asesinato y, por tanto, no la ayudaron: “Yo quiero que me ayuden a investigar el CAI de Los Laches, porque ellos sabían, ellos lo taparon”.