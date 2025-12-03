Alcalde Carlos Fernando Galán se pronuncia por asesinato en el norte: “No nos puede seguir pasando”

Ante los hechos ocurridos este 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, donde dos delincuentes, en un intento de hurto al barranquillero Jean Claude Bossard, le terminan quitando la vida. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se pronunció frente al hecho, lamentando profundamente el asesinato ocurrido en la calle 108 con 19.

En los hechos ocurridos, dos delincuentes intentaron robar a Jean Claude, por lo que el ciudadano se resiste al intento de hurto, y luego recibe un disparo por parte de los criminales. Debido al suceso, un policía de vigilancia en el sector reaccionó a los hechos, esto comenzó un enfrentamiento donde el uniformado abatió a uno de los implicados y dejó herido al otro, quien era menor de edad.

Igualmente, en el comunicado, el alcalde Galán expresa que ya había alertas de estos delincuentes unos días atrás.

“Hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector” expresa el mandatario.

De igual manera, afirma que las autoridades ya tenían la moto “en el radar”, por un hecho delictivo que se habría presentado el pasado 10 de noviembre durante un enfrentamiento con los delincuentes que se estaban movilizando en un vehículo con las mismas descripciones.

“A raíz de esto, la Policía empezó a trabajar con la comunidad para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto. Se reforzó la vigilancia y los grupos especializados de reacción” resalta Galán.

A pesar de estos planes de acción, el alcalde expresa que “desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy, un ciudadano es asesinado en estos hechos”.

“Somos conscientes de que, hechos como este, nos hacen retroceder en la lucha contra el crimen” dice el mandatario. Igualmente afirma que seguirá reforzando la seguridad ante este tipo de hechos.