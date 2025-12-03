“Lo nuestro es informar y ayudar a pensar”: Alejandro Santos sobre los retos del 2026

El director de Contenidos de Prisa Media, Alejandro Santos Rubino, ofreció una visión franca y profunda sobre el futuro de Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026 durante el evento ‘Visión 2026’.

En una intervención centrada en los temas que marcarán la agenda nacional, Santos Rubino destacó tanto las incertidumbres que pesan sobre el país como la notable resiliencia de sus instituciones y sociedad civil. Calificó el nuevo año como “definitivo” para la historia del país.

“Enfrentamos unas elecciones cruciales, marcadas por una profunda polarización política, una situación de deterioro del orden público, de grupos armados en los territorios, escándalos de corrupción a diestra y siniestra y hay un panorama lleno de incertidumbres y obstáculos”, expuso.

A pesar de este escenario lleno de obstáculos, el directivo transmitió una convicción de “gran solidez” en el país, basándose en cientos de conversaciones que ha tenido en su ejercicio como periodista.

El respaldo a las instituciones

Un punto de gran orgullo y reconocimiento fue el papel de varias instituciones clave en la salvaguarda del proceso democrático. Alejandro Santos resaltó el liderazgo del Registrador y la Registraduría, destacando que es la tercera entidad con mayor reconocimiento e imagen favorable en el país (68%), solo superada por el Ejército y la Iglesia Católica.

También subrayó el compromiso de la Procuraduría con iniciativas como el programa ‘Paz Electoral’, junto al papel crucial de la Contraloría y la Defensoría. Sin dejar de lado, el papel que cumple la “sociedad civil y las alianzas que se crean para tener la democracia, como el de Prisa Media”.

¿Cuál es el gran reto?

Para el director de contenidos, el mayor desafío que enfrenta Colombia en 2026, según Alejandro Santos Rubino, es “empezar a entender lo que significa construir consensos”.

“Cuál es la gobernabilidad del siguiente gobierno, cómo va a ser, independientemente cuál sea, si es capaz de sentar en la mesa esa diversidad política, ese es el gran reto del 2026”, finalizó.

