Nadie informa, analiza y conecta a más colombianos que Prisa Media: Felipe Cabrales

Este miércoles 3 de diciembre en el Country Club de Bogotá, Prisa Media adelanta ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’, un evento que invita a ministros, alcaldes, gobernadores, senadores, académicos, representantes del sector privado, líderes de opinión y referentes de la sociedad civil a dialogar acerca de los retos y oportunidades que tendrá el país el próximo año: elecciones, seguridad, economía, entre otros.

Durante las palabras de instalación, Felipe Cabrales, presidente de Caracol Radio y CEO de Prisa Media, dio las gracias de manera especial a los aliados y patrocinadores: Bancolombia, Colsubsidio, Indra y la Registraduría Nacional, “por creer en el valor de abrir espacios donde el país pueda pensar, debatir y anticipar su futuro”.

Le puede interesar Bogotá será sede de ‘Visión 2026’: una mirada a los desafíos políticos y económicos del país

Asimismo, resaltó que actualmente Prisa Media es el grupo radial y digital con mayor credibilidad, alcance y relevancia del país, esto gracias a un periodismo de calidad e independiente comprometido con la veracidad.

Compromisos de Prisa Media en 2026

Durante su discurso, Felipe Cabrales mencionó los cuatro grandes compromisos que asumirá la compañía frente a 2026:

El buen periodismo como bandera: "Nuestro compromiso con la verdad es absoluto. Sin excepciones. Sin atajos. El buen periodismo se hace con independencia, y por eso reafirmamos con orgullo que somos la única gran casa de periodismo independiente de este país“.

"Nuestro compromiso con la verdad es absoluto. Sin excepciones. Sin atajos. El buen periodismo se hace con independencia, y por eso reafirmamos con orgullo que somos la única gran casa de periodismo independiente de este país“. La conversación nacional es nuestro propósito: Vamos a seguir liderando las conversaciones que definen a Colombia. No vamos detrás: marcamos el camino. Y que mejor orgullo, como líderes, que ver ya otros medios intentan seguir este camino que hemos creado“.

Vamos a seguir liderando las conversaciones que definen a Colombia. No vamos detrás: marcamos el camino. Y que mejor orgullo, como líderes, que ver ya otros medios intentan seguir este camino que hemos creado“. La innovación es nuestro rumbo: "Llegamos al 2026 preparados para crecer, evolucionar y ser aún más influyentes. El país cambió, las audiencias cambiaron y los formatos cambiaron. Y nosotros no vamos a quedarnos quietos. Vamos a impulsar nuevas narrativas, nuevos lenguajes, más audio, más video, más digital, más profundidad y más presencia en cada plataforma. En 2026, Prisa Media llegará a más colombianos que nunca, con más innovación y más impacto“.

"Llegamos al 2026 preparados para crecer, evolucionar y ser aún más influyentes. El país cambió, las audiencias cambiaron y los formatos cambiaron. Y nosotros no vamos a quedarnos quietos. Vamos a impulsar nuevas narrativas, nuevos lenguajes, más audio, más video, más digital, más profundidad y más presencia en cada plataforma. En 2026, Prisa Media llegará a más colombianos que nunca, con más innovación y más impacto“. La defensa de la democracia y las instituciones: "Desde nuestros valores fundacionales en Prisa Media estamos con la democracia, la constitución y las instituciones. Y en 2026, un año electoral, este compromiso es más crítico que nunca, porque todos sabemos que sin el buen periodismo la democracia queda a oscuras".

Finalmente, Felipe Cabrales sugirió que desde Prisa Media se seguirán liderando diálogos que formen país, así como agradeció a todos los colombianos por confiar en “nosotros y por creer en el poder de la conversación”.

Conéctese en vivo aquí: