Nadie informa, analiza y conecta a más colombianos que Prisa Media: Felipe Cabrales
En medio de su discurso de apertura en ‘Visión 2026’, Felipe Cabrales señaló la importancia de hacer periodismo independiente e innovador.
Este miércoles 3 de diciembre en el Country Club de Bogotá, Prisa Media adelanta ‘Visión 2026: Tendencias Colombia’, un evento que invita a ministros, alcaldes, gobernadores, senadores, académicos, representantes del sector privado, líderes de opinión y referentes de la sociedad civil a dialogar acerca de los retos y oportunidades que tendrá el país el próximo año: elecciones, seguridad, economía, entre otros.
Durante las palabras de instalación, Felipe Cabrales, presidente de Caracol Radio y CEO de Prisa Media, dio las gracias de manera especial a los aliados y patrocinadores: Bancolombia, Colsubsidio, Indra y la Registraduría Nacional, “por creer en el valor de abrir espacios donde el país pueda pensar, debatir y anticipar su futuro”.
Asimismo, resaltó que actualmente Prisa Media es el grupo radial y digital con mayor credibilidad, alcance y relevancia del país, esto gracias a un periodismo de calidad e independiente comprometido con la veracidad.
Compromisos de Prisa Media en 2026
Durante su discurso, Felipe Cabrales mencionó los cuatro grandes compromisos que asumirá la compañía frente a 2026:
- El buen periodismo como bandera: "Nuestro compromiso con la verdad es absoluto. Sin excepciones. Sin atajos. El buen periodismo se hace con independencia, y por eso reafirmamos con orgullo que somos la única gran casa de periodismo independiente de este país“.
- La conversación nacional es nuestro propósito: Vamos a seguir liderando las conversaciones que definen a Colombia. No vamos detrás: marcamos el camino. Y que mejor orgullo, como líderes, que ver ya otros medios intentan seguir este camino que hemos creado“.
- La innovación es nuestro rumbo: "Llegamos al 2026 preparados para crecer, evolucionar y ser aún más influyentes. El país cambió, las audiencias cambiaron y los formatos cambiaron. Y nosotros no vamos a quedarnos quietos. Vamos a impulsar nuevas narrativas, nuevos lenguajes, más audio, más video, más digital, más profundidad y más presencia en cada plataforma. En 2026, Prisa Media llegará a más colombianos que nunca, con más innovación y más impacto“.
- La defensa de la democracia y las instituciones: "Desde nuestros valores fundacionales en Prisa Media estamos con la democracia, la constitución y las instituciones. Y en 2026, un año electoral, este compromiso es más crítico que nunca, porque todos sabemos que sin el buen periodismo la democracia queda a oscuras".
Finalmente, Felipe Cabrales sugirió que desde Prisa Media se seguirán liderando diálogos que formen país, así como agradeció a todos los colombianos por confiar en “nosotros y por creer en el poder de la conversación”.
