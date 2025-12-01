¿A la prima le descuentan salud y pensión?: esto dice la Función Pública en Colombia

Las festividades, sobre todo las que están dentro del calendario de Navidad, suelen ser las más esperadas por la mayoría, ya que se viven momentos familiares únicos en los que la premisa principal es compartir con los seres queridos. A su vez, el trabajo también sale a la luz como un elemento fundamental, pues por estas fechas la compra de regalos y más, pueden llegar a apretar el bolsillo de los colombianos.

Es así que algunas personas esperan con ansias la llegada de la prima, un pago adicional que se le otorga a aquellos trabajadores que estén bajo un contrato laboral formal con todas las prestaciones, siendo un mes de salario por cada año de trabajo, pagado en dos cuotas semestrales:

Julio.

Diciembre.

Se debe tener en cuenta que, según el Ministerio de Justicia y del Derecho, este pago es una prestación obligatoria para los empleados. Si desea profundizar acerca de este tema, o si bien, no le han pagado su prima, puede consultar aquí.

¿A la prima le descuentan la salud y pensión?

Al rededor de la prima existen muchas dudas, entre ellas, el descuento a este pago por la salud y la pensión. Según la Función Pública, el RAD. 20209000302072 del 10 de julio de 2020, destaca que:

“En este sentido, la prima de servicio no constituye como factor salarial para realizar los descuentos de salud, pensión y riesgos laborales”, esto quiere decir que su prima no tiene por qué ser reducida, bajo ninguna modalidad.

Allí explican que la única forma que sea descontado, la salud y demás, es bajo la normativa que ya existe, es decir, para efectuar los descuentos de salud y pensión, los factores a tener en cuenta son los correspondientes a la asignación básica mensual, o sea, el sueldo.

Cuánto es la prima diciembre 2025

El monto que los empleados deben recibir, corresponderá a los 15 días trabajados, es decir, si alguien gana un salario mínimo (SMMLV), $1.423.500 pesos, descontando la seguridad social, puesto que el salario base equivale a $1.623.500, el cálculo iría de la siguiente manera:

Si se trabajó 15 días, deberá dividir su salario a la mitad, puesto que en un mes son 30 días.

$1.423.500 /2 = 711.000 pesos, es lo que debe recibir.

Es importante que se tenga en cuenta, nuevamente, que la prima no debe tener ningún descuento. Así lo ha dejado en claro la Función Pública:

“Tanto las entidades del orden nacional como las entidades del orden territorial, deberán reconocer y pagar la prima de servicio a los empleados públicos en los primeros 15 días del mes de julio”, reiterando que “el pago de la prima de servicio corresponde al equivalente a quince días de salario”.

