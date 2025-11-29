Esta es la fecha límite para fijar el Salario Mínimo 2026, ¿qué pasa si no se cumple?

En Colombia el debate sobre el Salario Mínimo siempre es todo un dilema, esto debido a que, a la hora de fijar una tarifa, entran muchos factores a tener en cuenta antes de hablar sobre un aumento:

Análisis social y económico.

Inflación del IPC.

Crecimiento del PIB.

Productividad de la economía y el costo de vida que exista en el país.

Además de esto, el Banco de la República realizó un llamado al Gobierno ante un posible aumento del salario, puesto que, Leonardo Villar, gerente del Banrep, advirtió riesgos de inflación si no se estudiaba con detenimiento las posibles repercusiones a futuro.

Es así que pese a estas advertencias y opiniones varias por diferentes figuras políticas, recientemente, desde la presidencia, se anunció el pasado 24 de noviembre que, el Ministerio del Trabajo presentó el calendario de negociaciones para el salario mínimo que regirá en 2026.

Según el cronograma organizado por el ministerio, el pasado viernes 28 de noviembre se mostró el informe de productividad por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

¿Qué dice el calendario?

Según lo establecido en el calendario establecido por el Ministerio del Trabajo, el 15 de diciembre será la primera fecha de vencimiento del proceso de concertación. A su vez, el 30 de diciembre, es la fecha límite para la expedición del decreto, en caso de que el salario mínimo no sea concertado. Asimismo, esto explicó la página de la presidencia:

“El calendario se dio a conocer durante la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales —diálogo tripartito e instancia legal de negociación y concertación del salario mínimo—, en la que participaron representantes de las entidades del Gobierno nacional, centrales obreras y gremios”.

Por otro lado, dentro de esta agenda se integró el estudio de ‘Fijación de salarios para ingresos vitales’, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la orientación de Ítalo Cardona, director de la OIT para los Países Andinos.

¿Qué pasa si no se lleva a cabo en las fechas estipuladas en el calendario?

Como bien se ha mencionado, hay fechas estipuladas en el calendario que deben cumplirse para evitar contratiempos en la definición del Salario Mínimo para el 2026. Es importante tener en cuenta que si no se llega a un acuerdo el 30 de diciembre, que es la fecha límite, el Gobierno tendrá que fijar el monto por decreto.

Este resultado dependerá de la concertación entre gremios, sindicatos, y claramente, el Gobierno. Hasta el momento, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó lo siguiente:

“Estamos contentos de anunciarle al país el inicio de esta discusión, y muy expectantes y optimistas de que podamos lograr un acuerdo entre trabajadores y empresarios, con el acompañamiento del Gobierno, alrededor de un incremento como se espera. Vamos a mantener la vocación de un aumento real de los ingresos”.​

