Salario mínimo 2026: esto le descontarán por salud y pensión si queda en 1.800.000 pesos

Esto le descontarán por salud y pensión si el salario mínimo queda en 1.800.000 pesos para el 2026 Foto: Getty Images

Cada fin de año se genera gran expectativa en Colombia en torno al salario mínimo que se fijará para el próximo curso. Este inicialmente se define en las mesas de negociación de las que participan el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras para concretar esta cifra. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, esta quedará establecida por decreto presidencial.

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló recientemente que el salario mínimo para el 2026 quedará por un valor de 1.800.000 pesos, lo que equivale a un aumento de más del 26% con respecto al que rige en este 2025 (1.423.500 pesos).

“El salario mínimo estaba en menos de un millón, este año puede terminar en $1.800.000 y un trabajador gana el 100% de sus festivos y domingos“, señaló Benedetti a través de su cuenta de X.

Cuando @petrogustavo llegó a la presidencia, el salario mínimo estaba en menos de un millón, este año puede terminar en $1.800.000 y un trabajador gana el 100% de sus festivos y domingos. La clase media tiene que entender que elegir candidatos de la clase alta no los beneficia a… pic.twitter.com/3mzpidhWwY — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 5, 2025

Si bien esto representaría un beneficio para millones de empleados que reciben el sueldo básico en Colombia, también supone una serie de gastos importantes que se verán reflejados en el pago de su nómina. Esto incluye los aportes a salud y pensión que deben realizar cada mes.

¿Qué descuentos se realizan en aportes a salud y pensión?

En Colombia, los aportes a salud y a pensión equivalen a un 12% y un 16%, respectivamente. Sin embargo, el trabajador solamente debe asumir un 4% del valor total en ambos casos. El resto de la cifra le corresponde al empleador.

Ahora bien, si se toma como referencia el valor del salario mínimo que indicó el ministro del Interior, a un empleado se le debe descontar un valor de 72.000 pesos en su nómina mensual para mantener su cotización en ambos aspectos. No obstante, estas deducciones no se reflejan directamente en su sueldo teniendo en cuenta el pago que corresponde al auxilio de transporte, el cual también se incrementará para el año 2026.

Durante el 2025, la cifra que debe asumir una persona en Colombia para aportar en salud y pensión es de 56.940 pesos por cada uno de estos. Asimismo, es importante tener en cuenta que entre mayor sea su sueldo básico, estos valores tendrán una cifra mucho más alta.

¿Este aumento de salario mínimo sería el más alto en la historia de Colombia?

Si se da el aumento propuesto por el ministro del Interior, este pasaría a ser uno de los más altos en la historia de Colombia. Sin embargo, no llegaría a ser el más alto, ya que este fue del 27% y se decretó para el año 1989.

En esa época, no existían las mesas de diálogo en las que se concertaba la cifra en la que aumentaría el sueldo básico para el próximo año. Por lo tanto, el presidente tenía la facultad de definirla por medio de un decreto que se expedía durante el mes de diciembre.

Cabe señalar que desde el año 1983 se logró la unificación del salario mínimo para todos los trabajadores en Colombia, ya que anteriormente se establecía una cifra diferente dependiendo del sector en el que se desempeña.