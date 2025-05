¿Cuál es el descuento máximo en salud para pensionados en 2025? Así queda a partir de julio

A partir de este 1 de julio de 2025, Colombia cambiará de forma sustancial su sistema pensional, el cual lleva ya varias décadas sin modificaciones. Estos cambios son introducidos gracias a la reforma pensional que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro y que fue aprobada en 2024 por el Congreso de la República.

Este texto aprobado trae nuevos cambios, introduciendo un sistema de pilares y modificaciones en la forma en la que los colombianos realizan su cotización para las pensiones, pasando de un sistema mixto a uno complementario.

Todos estos cambios han traído dudas en la ciudadanía sobre la forma en la que se desarrollarán algunos aspectos referentes a las pensiones del país. Los pensionados, cotizan un porcentaje de su pensión para salud, por lo que es necesario conocer si habrá cambios en este aspecto cuando entre en vigor la nueva ley pensional.

¿Cuál es el descuento máximo en salud para pensionados según la nueva ley pensional?

La reforma pensional que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, no introduce modificaciones en los porcentajes de descuento en salud para los pensionados. Los porcentajes actuales se mantendrán, dependiendo del monto de la mesada pensional.

Debido a esto, la misma disposición que establece la norma actual se mantiene. Esto quiere decir que los descuentos máximos en salud para pensionados en 2025 serán los siguientes:

Hasta 1 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV): 4% de descuento.

4% de descuento. Entre 2 y 3 SMMLV: 10% de descuento.

10% de descuento. Más de 3 SMMLV: 12% de descuento.

Si hacemos cálculos con el salario mínimo de 2025 (el cual está en $1.423.500), los cálculos correspondientes para determinar el porcentaje de cotización a salud son los siguientes:

Un pensionado que reciba hasta 1 SMMLV pagará aproximadamente $56.940 mensuales por salud.

mensuales por salud. Para una pensión de $3.000.000 , el descuento será de $300.000.

, el descuento será de Para una pensión de $5.000.000, el aporte mensual a salud será de $600.000.

Es importante destacar que la reforma pensional se enfoca más en el esquema de cotización y administración de los fondos pensionales (estableciendo un sistema de pilares con Colpensiones como administrador principal hasta 2.3 SMMLV), pero los porcentajes de aportes a salud para los pensionados se mantienen estables.

¿Qué cambios trae la reforma para los pensionados?

La reforma pensional está principalmente diseñada para afectar a quienes aún no se han pensionado o están en proceso de hacerlo. Los colombianos que ya están pensionados, la reforma no introduce cambios directos y sustanciales en la forma en la que vienen recibiendo su mesada, no los requisitos de edad o semanas cotizadas.

Las principales novedades se centran en el esquema de cotización para los futuros jubilados y la administración de esos recursos. Así mismo, la reforma busca una mayor cobertura y equidad para las futuras generaciones de pensionados y par aquellos que no lograron cotizar lo suficiente.

Por último, hay que mencionar que quienes se encuentran en proceso de cotización verán cómo el sistema cambia a uno complementario. Esto quiere decir que hasta 2.3 salarios mínimos serán cotizados a Colpensiones y el excedente por encima de esa cifra a las nuevas ACCAI (Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual)