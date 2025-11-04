Mesada 13 de Colpensiones: ¿qué pensionados la reciben y cuándo la pagan? Verifique

A lo largo del año, los pensionados en Colombia reciben el pago de una mesada una vez hayan cumplido con los requisitos para el reconocimiento de su jubilación. De esta manera, podrán contar con un ingreso económico que les permita vivir de forma digna en su vejez.

De acuerdo a las cifras de Colpensiones, hasta julio de 2025 había más de siete millones de colombianos afiliados a la entidad. De ellos, un 52,7% son hombres. Mientras que el 47,3% son mujeres. Asimismo, hay casi tres millones en ese grupo que son cotizantes activos.

Este grupo de personas recibe un total de 12 pagos durante el año que corresponden a cada uno de los meses. Sin embargo, hay uno adicional al que ellos tienen derecho: se trata de la mesada 13, la cual se reconoce cada mes de diciembre.

¿En qué consiste la mesada 13?

Como su nombre lo indica, la mesada 13 es el decimotercer pago que reciben los pensionados durante cada año, y este corresponde al 100% de la mesada pensional que se les reconoce mes a mes. A diferencia de estas, en ella no se realiza ningún descuento en aportes a salud y pensión; por lo tanto, este incentivo equivale a la prima de servicios que reciben muchos trabajadores en junio y en diciembre.

Por otra parte, este es un pago que se debe realizar a más tardar para la segunda semana de diciembre, por lo que este es considerado como una especie de prima de Navidad: “Los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de Noviembre, en la primera quincena del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión”, señala el artículo 50 de la Ley 100 de 1993.

¿Quiénes reciben el pago de la mesada 13?

Tal como lo establece la Ley, todos los pensionados en Colombia, bien sea que estén afiliados a Colpensiones o en un fondo privado, tienen derecho a recibir el pago de la mesada 13 para diciembre. Sin embargo, hay casos en los que los afiliados reciben este incentivo durante el mes de noviembre.

Si bien hay quienes el pago de la mesada 13 cobija a quienes se jubilan por vejez, por pensión por invalidez o por sustitución pensional, hay otro grupo de personas a las que no se les reconoce este pago: quienes accedieron por una pensión sustitutiva,es decir, a quienes se les hizo la devolución de aportes debido a que no cumplen con los requisitos para pensionarse.

¿Cómo se calcula el valor de la mesada 13?

El valor que corresponde a la mesada 13 es exactamente el mismo que recibe un pensionado cada mes. Por ejemplo, si a la persona que se jubiló se le reconoce el pago de un salario mínimo (1.423.500 pesos para el año 2025), ese será el mismo valor que recibirá para el mes de diciembre.

Cabe recordar que para recibir este pago, la persona debe cumplir con los requisitos para alcanzar la pensión. Estos son: