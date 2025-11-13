Procuraduría pone lupa a EMCALI por proceso de contratación de alumbrado público

EL DATO DE JOSE ANDRES - CARACOL RADIO

La Procuraduría tiene la lupa puesta en EMCALI por supuestas irregularidades el proceso de contratación para la renovación del alumbrado público de esa ciudad. Caracol Radio conoció el nuevo requerimiento del ministerio público, la respuesta que entregó la entidad cuestionada y se sabe que esta tarde se adelanta una visita para recolectar más información.

El requerimiento de la Procuraduría

El pasado 6 de noviembre la Procuraduría delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, envió un nuevo oficio al gerente de Emcali preguntando cómo se va a adelantar el nuevo proceso de contratación alumbrado público en Cali, el segundo más grande de Colombia.

La Procuraduría ha estado vigilando, porque alrededor de este proceso hay muchos ruidos que advierten de presuntas irregularidades.

La respuesta del gerente de Emcali

Se envió a la Procuraduría el 10 de noviembre. El documento dice que, “no ha definido las condiciones de contratación para la celebración del contrato”.

Buscamos a EMCALI, para que explicaran esa respuesta. Informaron que, que a la Procuraduría se le explicó que “una vez la hoja de ruta del nuevo proyecto esté definida y se encuentre con los lineamientos aprobados, informará de manera abierta a la ciudadanía”.

Para este propósito, adelanta una consultoría con una firma que se llama Moreno Servicios Legales S.A.S., esto con el fin de definir una hoja de ruta viable en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos del futuro proceso.

Por ahora, no se sabe cuánto se estima que costaría el proceso de contratación ni tampoco cuántas luminarias se renovarían.

EMCALI niega la versión que ha circulado durante las últimas semanas de que, supuestamente esa empresa “pretende entregar” un contrato a 15 o 20 años sin licitación y sin estudios previos.

La visita de la Procuraduría.

Se sabe que a esta hora una delegación de la Procuraduría para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, adelanta una visita a EMCALI con el objetivo de obtener más información, documentación y resolver inquietudes en torno a ese proceso de contratación de alumbrado público.

“El Procurador Delegado asistirá en compañía de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría Delegada, quienes levantarán, de manera posterior a la visita, acta de lo verificado, adjuntando las evidencias y soportes de lo requerido”.