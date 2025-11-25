“NOXXOtras Seguras” en Bogotá: nuevas tiendas OXXO se convierten en puntos seguros para las mujeres. Foto: Alcaldía de Bogotá

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer y OXXO Colombia anunciaron la segunda fase de la estrategia “NOXXOtras Seguras”, una alianza que busca convertir las tiendas de la cadena en puntos seguros para orientar y activar la ruta única de atención frente a casos de violencia contra la mujer.

La iniciativa, que comenzó en abril en la localidad de Suba, llegó ahora a Teusaquillo, donde fueron habilitados 26 nuevos puntos.

Con esto, Bogotá ya cuenta con 70 tiendas preparadas para atender a mujeres en riesgo, y la meta es llegar progresivamente a las 340 que tiene la cadena en la ciudad.

“Las mujeres ya buscaban ayuda en las tiendas; decidimos institucionalizar esa atención”, aseguró Marcela Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de OXXO Colombia.

Asimismo, explicó que la estrategia surgió porque, al ser tiendas abiertas 24 horas, muchas mujeres ingresaban espontáneamente pidiendo resguardo, un transporte seguro o la posibilidad de llamar a un familiar.

“Lo que hicimos fue institucionalizar estas prácticas con un protocolo conjunto con la Secretaría de la Mujer. Las tiendas cuentan con identificación visible, un procedimiento rápido en el punto de pago y personal capacitado para activar la ruta de atención”, señaló.

Suba es la localidad con mayor incidencia en estos casos de violencia

Ramírez indicó que en Suba, donde existe la mayor incidencia de violencias contra la mujer, la cadena inició un piloto con 45 tiendas, que ahora se extiende a nuevas localidades.

La subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades, Juliana Cortés, aseguró que esta alianza hace parte de la estrategia de “redes seguras” del Distrito.

“Capacitamos al personal de OXXO para que entiendan qué son las violencias contra las mujeres, cómo funciona la ruta de atención y qué autoridades deben activar dependiendo de cada caso. Suba fue priorizada por sus altos índices de violencia y feminicidios, y los resultados han sido muy positivos”, aseguró la subsecretaria.

¿Qué encontrarán las mujeres en estos puntos?

Cortés agregó que las tiendas garantizan dos elementos claves: información clara sobre qué hacer en una situación de riesgo y acompañamiento inmediato por parte de trabajadores capacitados.

La funcionaria confirmó que, tras evaluar los resultados en Teusaquillo, el Distrito planea ampliar la estrategia a otras localidades.

¿Por qué llegó esta estrategia a Teusaquillo?

La alcaldesa local de Teusaquillo, María Angélica González explicó que la localidad cuenta con 27 tiendas OXXO, espacios altamente concurridos y estratégicos para proteger a mujeres que transitan por la zona.

“Desde el Consejo de Seguridad de las Mujeres vimos la oportunidad de sumar a esta iniciativa. Se han capacitado 20 personas y este es el primer punto visible, pero el objetivo es que todas las tiendas sean refugios seguros para las mujeres”, afirmó.

¿Cómo funciona la iniciativa en cada una de las tiendas?

Identificación mediante pendones y stickers morados en baños y áreas visibles.

Personal capacitado para orientar y activar la ruta única de atención.

Acompañamiento y resguardo inmediato mientras se contacta a autoridades competentes.

Funcionamiento 24 horas para atender emergencias en horarios en que otros comercios están cerrados.

Con esta ampliación, la alianza el Distrito y OXXO avanza en la consolidación de una red de lugares seguros para mujeres víctimas de violencia en Bogotá.