Black Friday y ‘Bogotá Despierta’ se realizarán este viernes 28 de noviembre

Bogotá D.C

Este viernes 28 de noviembre, el último del mes, se celebra en Estados Unidos el Black Friday que simboliza el inicio de la temporada navideña. Esta tradición se ha expandido en el resto del mundo y se ha convertido en un hito para el comercio en Bogotá y en el resto del país.

Según cálculos de FENALCO Bogotá Cundinamarca, durante esta jornada se concentra entre el 15 % y el 25 % de las compras navideñas.

En la capital para esa fecha, 8 de cada 10 establecimientos comerciales se sumarán al Black Friday, ofreciendo descuentos y promociones, muchos de los cuales ya han comenzado y se extenderán durante todo el fin de semana hasta el Cyber Lunes , que es el lunes 1 de diciembre.

Los sectores de vestuario, calzado, juguetería, turismo y tecnología son los que usualmente más incentivan a los consumidores a comprar con precios especiales, que superan incluso el 60% de descuento.

“El Black Friday es una excelente oportunidad para adelantar las compras navideñas con descuentos significativos y por supuesto es un impulso clave para comerciantes en sus ventas de fin de año”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá Cundinamarca.

Además, el director anunció que ese mismo viernes se realizará ‘Bogotá Despierta’ , una medida que extiende el horario de atención de los comercios ofreciendo descuentos y actividades especiales en fechas como Amor y Amistad, Día de la Madre y Navidad.

Con esta medida se pretende fomentar el comercio “para que las personas puedan hacer sus compras con mayor tranquilidad, porque si bien un gran porcentaje de la ventas se hacen a través de canales digitales, el punto de venta físico sigue ocupando el primer puesto de interés para los ciudadanos”, precisó Orrego.