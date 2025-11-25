Más de 40 denuncias por presunto abuso sexual a deportistas en Bogotá aun no se habrían investigado

Más de 40 denuncias por presunto abuso sexual a deportistas en Bogotá no habrían sido Investigadas .

Bogotá

Explicó la ex directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte que la denuncia hecha ante la Cámara de Representantes se sustenta en la falta de celeridad (e incluso de conocimiento) de 41 denuncias por acoso y abuso sexual, las cuales fueron recibidas por la Fiscalía General de la Nación entre 2021 y 2023.

En todos los casos, las víctimas fueron mujeres deportistas, quienes hacían parte de las múltiples ligas de entrenamiento y competencia de Bogotá; sus victimarios fueron gente cercana al deporte: compañeros, profesores o entrenadores.

“Cuando me desempeñé como directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) creé el protocolo de prevención de violencias de género: este mecanismo permitió romper el silencio de decenas de víctimas, quienes se veían sometidas al poder e intimidación de sus entrenadores o al acoso constante de sus compañeros en las ligas deportivas. Escuchamos sus denuncias, confidencialmente, y acompañamos a las víctimas para instaurar las respectivas denuncias ante las autoridades”, relató Blanca Inés Durán, representante de la fundación “Vamos Colectivo”, quienes mantienen una lucha constante a favor de las mujeres colombianas, en especial de las deportistas.

Para 2023 (pasados dos años desde las denuncias de las víctimas) no se conocía la primera acusación formal de los fiscales contra los presuntos abusadores; fue entonces cuando Blanca Inés radicó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación, para conocer el estado de las investigaciones de 41 casos, cifra resultante de la recopilación hecha en el IDRD en 2021. Lamentablemente, no obtuvo respuesta.

“En 2024, y viendo que nada avanzaba, radiqué otro derecho de petición, que también ignoró la fiscalía. Por eso, este año (2025) instauré una acción de tutela, abogando por los derechos fundamentales de las víctimas. Al fin, el 23 de agosto de 2025, me llegó una carta enviada por el profesional Óscar Alfredo Pardo León, del grupo jurídico de la dirección de fiscalías de Bogotá, donde me indicaba que no me podía dar información puntual de cada caso, porque yo no era víctima o apoderada jurídica de ninguna de ellas. Fue muy frustrante”, añadió Durán.

En su respuesta, la fiscalía reveló un dato preocupante: de los 41 casos reportados por Blanca y su fundación, el ente investigador solo tenía noticia de 27, de los cuales apenas 8 siguen activos. “el resto fueron archivados o encontrados no conducentes” añadió.

Sobre los 8 casos mencionados, no existe en la actualidad un solo fallo condenatorio contra los victimarios de estas jóvenes, quienes, según Blanca Durán, sufren la impunidad y el abandono estatal.