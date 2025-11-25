Cae la banda del ‘Carro Rojo’: siete capturados tras ola de atracos a vehículos en Bogotá

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de siete personas presuntamente vinculadas al hurto de vehículos mediante la modalidad de atraco. La operación se desarrolló dentro de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, enfocada en combatir estructuras dedicadas al robo de automotores en la ciudad.

Según las autoridades, este grupo delictivo —conformado por dos extranjeros y cinco colombianos— sería responsable de al menos ocho hurtos violentos en distintas localidades.

Cómo se logró la captura

Los hechos se desencadenaron en la madrugada, cuando los sospechosos habrían robado una camioneta de alta gama en Teusaquillo.

A partir de ese momento, la Policía inició un seguimiento apoyado por cámaras de seguridad.

El rastro de los delincuentes llevó a las patrullas hasta un establecimiento comercial ubicado en la Avenida 1° de Mayo con carrera 30, donde fueron interceptados.

“Durante los últimos días se hicieron seguimientos especiales que permitieron esta madrugada identificarlos cuando estaban actuando, porque fue en flagrancia”, explicó la institución en su balance operativo.

Vehículos recuperados y elementos incautados

En el operativo fueron recuperados:

La camioneta de alta gama que acababa de ser robada.

Dos vehículos de color rojo, utilizados por la banda para cometer los atracos.

Una motocicleta, también incautada durante el procedimiento.

La Policía señaló que los delincuentes solían abandonar los vehículos robados en vía pública o parqueaderos para dificultar la acción de las autoridades y evitar ser detectados.

Los capturados, a disposición de la Fiscalía

Los siete detenidos enfrentarán cargos por falsedad marcaria y hurto agravado y calificado.

La Policía confirmó que en las próximas horas serán presentados ante la Fiscalía General de la Nación, donde continuarán las diligencias judiciales.

Llamado a la ciudadanía

La institución reiteró la importancia de la denuncia oportuna para fortalecer las investigaciones.

La Policía invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que afecte la seguridad a través de la línea 123 o acercándose al CAI más cercano.