Bogotá amplía servicios y atención para mujeres en el 25N con nuevas rutas, buses y comisarías

En el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó nuevas medidas para reforzar la prevención, atención y protección de las mujeres en la ciudad. Entre enero y octubre, la administración realizó más de 329 mil atenciones, de las cuales casi 200 mil estuvieron relacionadas con violencias, una cifra que evidencia la urgencia de ampliar la presencia estatal en los territorios.

“Hoy queremos, no solamente anunciar las cosas que estamos haciendo, sino reafirmar nuestro compromiso como administración en la lucha contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres en nuestra ciudad”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán Pachón, quien destacó el trabajo de las entidades que fortalecen el acceso a la justicia.

Nueva Ruta Integral en Usme

La administración distrital inauguró la octava Ruta Integral para Mujeres en la Casa de Justicia de Usme, un punto que integra en un solo lugar:

Orientación jurídica

Atención psicosocial

Activación de rutas y medidas de protección

Servicios articulados con entidades como la Fiscalía, Policía Nacional, Medicina Legal, ICBF y varias secretarías distritales

Con esta apertura, Bogotá completa ocho Casas de Justicia que implementan este modelo especializado de atención.

Llegan los Buses del Cuidado a más territorios

El alcalde también presentó la operación de los Buses del Cuidado, vehículos móviles que llevarán servicios gratuitos a zonas rurales y urbanas de:

Usme

Ciudad Bolívar

Santa Fe

Tunjuelito

Bosa

Kennedy

Por primera vez, estos buses cuentan con duplas psicojurídicas, un servicio que antes solo existía en las Manzanas del Cuidado. Estas duplas brindarán orientación psicosocial y asesoría jurídica en sectores con barreras históricas de acceso. Entre enero y septiembre, las Manzanas del Cuidado registraron más de 14 mil atenciones relacionadas con violencias.

Expansión histórica de las Comisarías de Familia

La Secretaría de Integración Social anunció una ampliación sin precedentes: Bogotá pasará de 52 a 57 equipos comisariales, lo que permitirá extender los horarios de atención hasta las 11:00 p.m..

Las localidades priorizadas por alta demanda y densidad poblacional son:

Usme

Tunjuelito

Suba

Puente Aranda

Bosa

Esta medida busca fortalecer el acceso a la justicia en casos de violencia intrafamiliar y garantizar acompañamiento oportuno.

Redes Seguras: más aliados contra la violencia

También se presentaron avances de la estrategia Redes Seguras, que ya ha formado a más de 1.000 colaboradores del sector privado e instalado puntos de información sobre la Ruta Única de Atención en:

42 tiendas OXXO en Suba

22 conjuntos residenciales en Tibabuyes

2 proyectos de vivienda de Amarilo

2 edificios de Alianza Grupo Inmobiliario S.A.S.

Este 25N se anunció su expansión a:

412 Puntos Paga Todo en 10 localidades

26 nuevas tiendas OXXO en Teusaquillo

Con estas acciones, Bogotá fortalece su capacidad para prevenir violencias y garantizar que las mujeres accedan a servicios oportunos, seguros y cercanos a sus hogares.