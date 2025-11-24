¡Subió su valor! Precio del café HOY, 24 de noviembre, según la Federación Nacional de Cafeteros
Gracias al cierre de la Bolsa de Nueva York, la FNC en un informe diario detalla el precio del café en Colombia. Conozca aquí su cotización en dólares y en las principales ciudades
En la actualidad el precio del dólar ha estado bajando considerablemente, puesto que su cotización llegó hasta los $3.700 pesos colombianos. Esto ha sido de gran sorpresa, ya que antes, durante el mes de julio e inicios de agosto, su precio estaba sobre los $3. 800 pesos.
Si bien esto puede llegar a ser beneficio para la mayoría de personas que tienen negocios o empresas que necesitan de insumos importados, para inversionistas o compradores de dólares, la situación es otra.
Es así que hoy, el precio del café en dólares, se estableció en 377,60 USD, representando un crecimiento del 2,21%, es decir, una ganancia de 8,15 USD.
Precio del café en la bolsa de Nueva York HOY, 24 de noviembre
Cada día, en un informe, la Federación Nacional de Cafeteros, publica detalles sobre este grano, otorgando una mayor información sobre su valor y cotización en el mercado. Es así que, para este 24 de noviembre, el precio del café en el cierre de la Bolsa de Nueva York se estableció en 2,882,000 pesos.
Esto representa un aumento importante, ya que la última actualización que se dio, la cual fue el viernes 21 de noviembre, mostró que su valor fue de 2,830,000 pesos. Es decir, que, para este lunes, su aumento fue de $32.000 pesos.
Por otro lado, el precio de la pasilla contenida se mantiene sobre los 10.000 kg/COP. Este valor no se ha alterado desde hace meses, puesto que en cada uno de los informes publicado por la FNC, no hay actualizaciones.
Precio de la carga de café en las principales ciudades de Colombia HOY, 24 de noviembre
La Federación Nacional de Cafeteros, ha establecido en su informe diario que el precio del café en las principales ciudades del país, dependiendo la carga, el kilo y la arroba, se cotizó de la siguiente manera, para este lunes, 24 de noviembre:
- ARMENIA: Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250
- BOGOTÁ: Carga 2,881,250 – Kilo 23,050 – Arroba 288,125
- BUCARAMANGA: Carga 2,880,875 – Kilo 23,047 – Arroba 288,088
- BUGA: Carga 2,883,250 – Kilo 23,066 – Arroba 288,325
- CHINCHINÁ: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238
- CÚCUTA: Carga 2,880,375 – Kilo 23,043 – Arroba 288,038
- IBAGUÉ: Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163
- MANIZALES: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238
- MEDELLÍN: Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163
- NEIVA: Carga 2,880,750 – Kilo 23,046 – Arroba 288,075
- PAMPLONA: Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050
- PASTO: Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050
- PEREIRA: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238
- POPAYÁN: Carga 2,882,625 – Kilo 23,061 – Arroba 288,263
- SANTA MARTA: Carga 2,884,125 – Kilo 23,073 – Arroba 288,413
- VALLEDUPAR: Carga 2,881,750 – Kilo 23,054 – Arroba 288,175
