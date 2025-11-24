¡Subió su valor! Precio del café HOY, 24 de noviembre, según la Federación Nacional de Cafeteros

En la actualidad el precio del dólar ha estado bajando considerablemente, puesto que su cotización llegó hasta los $3.700 pesos colombianos. Esto ha sido de gran sorpresa, ya que antes, durante el mes de julio e inicios de agosto, su precio estaba sobre los $3. 800 pesos.

Si bien esto puede llegar a ser beneficio para la mayoría de personas que tienen negocios o empresas que necesitan de insumos importados, para inversionistas o compradores de dólares, la situación es otra.

Es así que hoy, el precio del café en dólares, se estableció en 377,60 USD, representando un crecimiento del 2,21%, es decir, una ganancia de 8,15 USD.

Precio del café en la bolsa de Nueva York HOY, 24 de noviembre

Cada día, en un informe, la Federación Nacional de Cafeteros, publica detalles sobre este grano, otorgando una mayor información sobre su valor y cotización en el mercado. Es así que, para este 24 de noviembre, el precio del café en el cierre de la Bolsa de Nueva York se estableció en 2,882,000 pesos.

Esto representa un aumento importante, ya que la última actualización que se dio, la cual fue el viernes 21 de noviembre, mostró que su valor fue de 2,830,000 pesos. Es decir, que, para este lunes, su aumento fue de $32.000 pesos.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida se mantiene sobre los 10.000 kg/COP. Este valor no se ha alterado desde hace meses, puesto que en cada uno de los informes publicado por la FNC, no hay actualizaciones.

Precio de la carga de café en las principales ciudades de Colombia HOY, 24 de noviembre

La Federación Nacional de Cafeteros, ha establecido en su informe diario que el precio del café en las principales ciudades del país, dependiendo la carga, el kilo y la arroba, se cotizó de la siguiente manera, para este lunes, 24 de noviembre:

ARMENIA: Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250

Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250 BOGOTÁ: Carga 2,881,250 – Kilo 23,050 – Arroba 288,125

Carga 2,881,250 – Kilo 23,050 – Arroba 288,125 BUCARAMANGA: Carga 2,880,875 – Kilo 23,047 – Arroba 288,088

Carga 2,880,875 – Kilo 23,047 – Arroba 288,088 BUGA: Carga 2,883,250 – Kilo 23,066 – Arroba 288,325

Carga 2,883,250 – Kilo 23,066 – Arroba 288,325 CHINCHINÁ: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238

Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238 CÚCUTA: Carga 2,880,375 – Kilo 23,043 – Arroba 288,038

Carga 2,880,375 – Kilo 23,043 – Arroba 288,038 IBAGUÉ: Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163

Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163 MANIZALES: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238

Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238 MEDELLÍN: Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163

Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163 NEIVA: Carga 2,880,750 – Kilo 23,046 – Arroba 288,075

Carga 2,880,750 – Kilo 23,046 – Arroba 288,075 PAMPLONA: Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050

Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050 PASTO: Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050

Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050 PEREIRA: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238

Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238 POPAYÁN: Carga 2,882,625 – Kilo 23,061 – Arroba 288,263

Carga 2,882,625 – Kilo 23,061 – Arroba 288,263 SANTA MARTA: Carga 2,884,125 – Kilo 23,073 – Arroba 288,413

Carga 2,884,125 – Kilo 23,073 – Arroba 288,413 VALLEDUPAR: Carga 2,881,750 – Kilo 23,054 – Arroba 288,175

