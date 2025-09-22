Desde Santander se gestó la eliminación de aranceles que impulsa la industria de calzado en Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Wilson Gamboa Mesa, presidente de la Asociación de Industriales del Calzado y Similares (Asoinducals) de Colombia, destacó desde Santander que la medida permitirá reducir la dependencia de China y enfrentar la presión de plataformas como Shein y Temu.

El anuncio del gobierno nacional de eliminar los aranceles a insumos y materias primas de confección y calzado fue recibido con optimismo por el sector santandereano, que en los últimos años ha sentido con fuerza la crisis generada por la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu.

Gamboa Mesa subrayó que esta decisión es fruto de una gestión nacida en Santander.

“Es una noticia muy importante para la industria del cuero en Colombia. Este logro se alcanzó gracias al trabajo que hicimos desde Santander con el Ministerio de Comercio, y uno de los puntos más urgentes fue precisamente la eliminación de los aranceles para las materias primas”, señaló.

El dirigente explicó que hasta ahora los fabricantes dependían casi exclusivamente de insumos importados desde China, lo que encarecía los costos y alargaba los tiempos de producción.

“En Colombia siempre hemos dependido de un cordón umbilical con China. Eso nos hacía perder competitividad porque los tiempos de entrega eran muy largos y terminábamos incumpliendo pedidos. Con este cambio la producción de insumos nacionales será más competitiva y la capacidad de reacción inmediata”, agregó Gamboa.

La medida del Ministerio de Comercio, que tendrá una vigencia inicial de un año, reducirá a 0% el arancel en diez subpartidas específicas incluyendo hilados de algodón, fibras y filamentos sintéticos, aunque excluye el hilo para coser.

El objetivo es baja los costos de producción y fortalecer la industria local, que en 2024 empleó cerca de 490.000 personas en su mayoría mujeres y jóvenes.

Sin embargo la presión de la moda rápida sigue siendo evidente.

Según Gamboa Mesa “estas plataformas han diezmado muchísimo la venta presencial, no solo en la industria del calzado sino también en cadenas de almacenes que han cerrado entre un 18% y 20% de sus puntos de venta. Eso representa una pérdida importante en pares comercializados y afecta directamente a los fabricantes”.

Desde Santander los industriales destacan que esta decisión del gobierno es un respiro en medio de un mercado global cada vez más exigente.

Para Gamboa Mesa se trata de un punto de partida. “Este es un paso clave para devolverle competitividad al país frente a gigantes como Shein y Temu. Ahora necesitamos consolidar la producción local para garantizar que esta medida se traduzca en más empleo y más oportunidades para nuestra gente”.