Las 4 empresas de café que más venden en Colombia: juntas superan 1.263.000 millones en ingresos

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el café colombiano consolidó su lugar como emblema nacional y motor esencial de la economía.

Según informó la Federación Nacional de Cafeteros, en este periodo, la producción llegó a cerca de quince millones de sacos de 60 kilogramos, lo que representó un incremento del 17 % respecto al año anterior.

Del mismo modo, las exportaciones aumentaron un 12 %, demostrando la capacidad del sector para sostener su relevancia internacional a pesar de la volatilidad de los mercados.

Sin embargo, el consumo interno sigue siendo reducido, apenas 2,8 kilogramos por persona al año, muy por debajo de los 13 kilogramos registrados en países como Finlandia.

Adicionalmente, este contraste denota una oportunidad de crecimiento dentro del país y ha favorecido el auge de las empresas de café, espacios que no solo promueven el consumo local, sino que también integran cultura, experiencia y valor agregado, transformando el acto de tomar café en un símbolo de identidad y sofisticación contemporánea.

¿Qué marcas lideran el mercado colombiano de barras de café y qué estrategias aplican?

Según el Mapa Nacional del Retail 2024 elaborado por ‘Mall & Retail’, las marcas que dominaron el mercado cafetero colombiano fueron Juan Valdez, Tostao, Starbucks y Café Quindío, con ingresos combinados que superaron los 1,26 billones de pesos.

A la cabeza se ubicó Juan Valdez, que alcanzó $756.183 millones y un crecimiento del 7,7 %, impulsado por su estrategia de expansión global que ya suma más de 600 tiendas en 22 países.

En el segundo lugar, Tostao consolidó su modelo de “democratizar el consumo de café” con ventas de $255.231 millones, apoyado en su amplia presencia urbana y precios accesibles.

Luego, en tercer lugar, Starbucks, con $151.416 millones, reafirmó su apuesta por la “experiencia premium” y una identidad coherente con su posicionamiento internacional.

Finalmente, Café Quindío logró el mayor crecimiento porcentual del sector, un 26,5 %, alcanzando $100.831 millones en ingresos, por medio de una narrativa de origen y a su conexión emocional con la cultura cafetera.

¿Hacia dónde se dirige el futuro de las empresas de café en Colombia?

Los resultados de 2024 evidencian una transformación profunda en el mercado cafetero colombiano, donde la competencia ya no se define solo por el volumen de ventas, sino por la capacidad de ofrecer experiencias, innovación y segmentación.

Desde la perspectiva de ‘Mall & Retail’, Juan Valdez consolida su liderazgo global, Tostao reafirma su papel como marca accesible y cercana, Starbucks mantiene su atractivo entre los consumidores aspiracionales y Café Quindío se destaca por su autenticidad regional y conexión emocional con el origen.

Este panorama diverso refleja una industria que evoluciona al ritmo de las nuevas tendencias y expectativas.

Finalmente, en palabras de Leopoldo Vargas Brand, CEO de ‘Mall & Retail’, “el reto de esta categoría es mantener la rentabilidad en un entorno de costos crecientes y consumidores más exigentes. Las barras de café tendrán que innovar en producto, digitalizar la experiencia de compra y generar espacios que conecten con las nuevas generaciones”.