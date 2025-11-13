Análisis, ¿Por qué cayó el dólar en Colombia? Alcanzó su nivel más bajo desde 2021

Si ha estado pendiente del precio del dólar o planea comprar productos importados, tiene una buena noticia: la tasa de cambio alcanzó niveles que no se veían desde 2021, ubicándose por debajo de los $3.900 pesos.

Para entender este fenómeno, que beneficia a muchos pero preocupa a otros, Caracol Radio consultó a Wilson Tovar, economista senior de Acciones & Valores SA, quien explicó de manera sencilla las causas detrás de esta importante caída.

Según Tovar, no hay una sola razón, sino una combinación de factores internacionales que han debilitado al dólar frente a la mayoría de monedas, incluido el peso colombiano. "Es difícil tener un argumento único que explique toda la caída", afirma el experto, pero detalla los motivos clave que todos debemos entender.

¿Por qué se está debilitando el dólar?

El economista señala que Estados Unidos está pasando por un año complejo que afecta su moneda. "Donald Trump ha querido vulnerar un poco la independencia de la Reserva Federal", explica Tovar, refiriéndose a las presiones sobre la política monetaria estadounidense.

Además, hay otros dos factores cruciales:

La baja en las tasas de interés en Estados Unidos, que hace que el dólar pierda atractivo para los inversionistas internacionales. El desafío de grupos como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que buscan reducir su dependencia del dólar en el comercio internacional.

“En ese contexto, algo de eso también está influyendo en esa debilidad del dólar”, asegura Tovar. Es decir, lo que estamos viendo en Colombia es parte de un fenómeno mundial donde el dólar se está debilitando frente a casi todas las monedas.

¿Hasta dónde puede caer el dólar?

El analista proyecta que la tendencia a la baja podría continuar. “La tasa de cambio podría incluso tener alguna bajada adicional con lo que resta del proceso electoral en Estados Unidos”, señala. Los niveles actuales nos retrotraen a mayo de 2022, cuando comenzaba el gobierno del presidente Gustavo Petro, y a abril de 2024.

Así afecta la caída del dólar su bolsillo

Para quienes SALEN GANANDO:

Productos importados más baratos: Electrodomésticos, celulares, televisores y vehículos deberían empezar a bajar de precio.

Electrodomésticos, celulares, televisores y vehículos deberían empezar a bajar de precio. Deudores en dólares: Las personas y empresas que tengan créditos en dólares verán alivio en sus cuotas.

Las personas y empresas que tengan créditos en dólares verán alivio en sus cuotas. Viajeros: Quienes planeen viajar al exterior encontrarán más pesos por sus dólares.

Para quienes PREOCUPAN:

Familiares que reciben remesas: Quienes dependen de dinero enviado desde el exterior recibirán menos pesos colombianos por cada dólar.

Quienes dependen de dinero enviado desde el exterior recibirán menos pesos colombianos por cada dólar. Exportadores: Las empresas que venden productos al exterior reciben menos pesos por sus ventas en dólares.

¿Por qué no debería estar pasando?

Tovar hace una observación importante: “Las variables que están haciendo que el dólar caiga no tienen nada que ver con Colombia”. De hecho, el experto señala que si los mercados estuvieran evaluando solo la situación interna colombiana -con una crisis fiscal importante y un crecimiento económico modesto- el dólar debería estar más alto.

La explicación está en que Colombia ofrece tasas de interés muy altas (gracias a las decisiones del Banco de la República), lo que atrae a inversionistas extranjeros que buscan buena rentabilidad para su dinero. “Genera unas utilidades a los inversionistas que están manteniendo esta dinámica importante”, concluye Tovar.

¿Qué esperar en los próximos meses?

Los analistas coinciden en que la tendencia del dólar dependerá principalmente de factores externos. La evolución de las tasas de interés en Estados Unidos, los resultados electorales en ese país y la fortaleza de los BRICS seguirán determinando el comportamiento de la moneda.

Mientras tanto, los colombianos pueden disfrutar de un respiro en los precios de productos importados y planificar mejor sus viajes al exterior, aunque quienes dependen de remesas deberán ajustar sus presupuestos.