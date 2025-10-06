¡Inició la semana bajando! Precio de la carga de café en Colombia para hoy 6 de octubre, según FNC

Recientemente, se han empezado a recolectar los primeros sacos de café en diferentes regiones del país, marcando el inicio de una de las temporadas más esperadas de este año, la cosecha de café correspondiente al segundo semestre. La cual, se espera, sea la más grande del año, debido a diferentes condiciones climáticas que afectaron la recolecta del primer semestre.

Por esta razón, la Federación Nacional de Cafeteros, desde sus diferentes comités regionales, ha confirmado que las expectativas son altas en varias regiones del país, donde en algunas, se han llegado a necesitar un número mayor de personas que se dediquen a la recolección del café, pues la cantidad de cultivos lo requieren.

Al mencionar regiones cafeteras, usualmente se cree que se habla de departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, Tolima o municipios cercanos a estas regiones, sin embargo, hay un departamento productor de café, que si bien no tiene el mismo reconocimiento por este producto, se ha catalogado como uno de los mejores granos de café.

Café del Magdalena

Se trata del departamento del Magdalena, pues en municipios como Ciénaga, Fundación, Aracataca y otras zonas rurales de Santa Marta, se encuentran preparándose para la temporada de recolección, donde según el comité del Magdalena, designado por la Federación, aseguró que se requerirán cerca de 15.000 recolectores que puedan suplir la demanda de trabajadores dada por la cantidad de cultivos.

En conjunto con esto, desde el Comité del Magdalena, establecieron que las altas expectativas, se debe también a las condiciones en que se desarrollaron los granos, pues aseguran que dadas las condiciones, se debería cosechar un grano de una alta calidad.

Precio de la carga de Café HOY 6 de octubre

Para el día de hoy, el café presentó una importante disminución en su precio, frente al valor en que se estableció el viernes pasado. Pues esta vez, cayó $83.000 pesos colombianos.

Dado este comportamiento, el precio de la carga de 125 kilogramos de café referencia FR 94, para hoy, 6 de octubre, se estableció en 2,890,000 COP. Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en el pergamino, se sostuvo en $10.000 pesos colombianos.

Precio de la carga de café en ciudades de Colombia

Armenia - Carga: 2,890,500 | Kilo: 23,124 | Arroba: 289,050

- 2,890,500 | 23,124 | 289,050 Bogotá - Carga: 2,889,250 | Kilo: 23,114 | Arroba: 288,925

- 2,889,250 | 23,114 | 288,925 Bucaramanga - Carga: 2,888,875 | Kilo: 23,111 | Arroba: 288,888

- 2,888,875 | 23,111 | 288,888 Buga - Carga: 2,891,250 | Kilo: 23,130 | Arroba: 289,125

- 2,891,250 | 23,130 | 289,125 Chinchiná - Carga: 2,890,375 | Kilo: 23,123 | Arroba: 289,038

- 2,890,375 | 23,123 | 289,038 Cúcuta - Carga: 2,888,375 | Kilo: 23,107 | Arroba: 288,838

- 2,888,375 | 23,107 | 288,838 Ibagué - Carga: 2,889,625 | Kilo: 23,117 | Arroba: 288,963

- 2,889,625 | 23,117 | 288,963 Manizales - Carga: 2,890,375 | Kilo: 23,123 | Arroba: 289,038

- 2,890,375 | 23,123 | 289,038 Medellín - Carga: 2,889,625 | Kilo: 23,117 | Arroba: 288,963

- 2,889,625 | 23,117 | 288,963 Neiva - Carga: 2,888,750 | Kilo: 23,110 | Arroba: 288,875

- 2,888,750 | 23,110 | 288,875 Pamplona - Carga: 2,888,500 | Kilo: 23,108 | Arroba: 288,850

- 2,888,500 | 23,108 | 288,850 Pasto - Carga: 2,888,500 | Kilo: 23,108 | Arroba: 288,850

- 2,888,500 | 23,108 | 288,850 Pereira - Carga: 2,890,375 | Kilo: 23,123 | Arroba: 289,038

- 2,890,375 | 23,123 | 289,038 Popayán - Carga: 2,890,625 | Kilo: 23,125 | Arroba: 289,063

- 2,890,625 | 23,125 | 289,063 Santa Marta - Carga: 2,892,125 | Kilo: 23,137 | Arroba: 289,213

- 2,892,125 | 23,137 | 289,213 Valledupar - Carga: 2,889,750 | Kilo: 23,118 | Arroba: 288,975

