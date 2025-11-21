¡Vuelve a caer! Así se cotiza el precio del café HOY, 21 de noviembre, según la FNC

Estados Unidos anunció recientemente que, la normativa arancelaria para Colombia, vuelve a la normalidad. Esto lo destacó el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon, quien mediante su cuenta de X, expresó que esto era un gran beneficio para el mercado, reafirmando que, la federación se comprometerá a un comercio justo y transparente, basándose en la calidad de buenos productos de exportación.

El mercado del café en Estados Unidos vuelve a la normalidad arancelaria. El café de todos los orígenes retorna a una tarifa del 0%, eliminando distorsiones que habían generado incentivos perversos para la triangulación (importaciones) con potencial riesgo en la transparencia del… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) November 20, 2025

Por otro lado, Forbes Colombia, resaltó el buen desempeño que ha tenido el mercado cafetero en el país, ya que ha impulsado el valor agregado con el tercer Centro de Industrialización, así lo explicaron: “el tercer Centro de Industrialización Regional de Café abrió en Bucaramanga con capacidad para procesar 1.000 sacos mensuales de trilla y 22 toneladas de tostión, combinando infraestructura, formación y laboratorio de calidad”.

Precio del café en la Bolsa de Nueva York

Según lo publicado en un informe diario por la Federación Nacional de Cafeteros, para este 21 de noviembre, el precio de la carga de café se fijó en 2,830,000 COP, lo que representa una leve caída en su valor, ya que el día de ayer, 20 de noviembre, su cotización fue de $2,860,000 COP. Esto quiere decir que, su disminución fue de $30,000 pesos.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida se mantiene en los 10.000 kg/COP. Hasta el momento no hay actualizaciones.

Precio del café en dólares para este 21 de noviembre

Investing realiza seguimiento en tiempo real sobre indicadores económicos para varias divisas, mercados y más. Al ser un sitio web dedicado a realizar artículos financieros y demás, también se encargan de presentar el precio de productos e insumos. Es así que, para este 21 de noviembre, el precio del café en dólares se estableció en 373,30 USD, representando una caída del 8,17%, es decir, una pérdida de 33,20 USD.

Precio del café en las principales ciudades del país HOY, 21 de noviembre

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

ARMENIA: Carga 2,830,500 – Kilo 22,644 – Arroba 283,050

Carga 2,830,500 – Kilo 22,644 – Arroba 283,050 BOGOTÁ: Carga 2,829,250 – Kilo 22,634 – Arroba 282,925

Carga 2,829,250 – Kilo 22,634 – Arroba 282,925 BUCARAMANGA: Carga 2,828,875 – Kilo 22,631 – Arroba 282,888

Carga 2,828,875 – Kilo 22,631 – Arroba 282,888 BUGA: Carga 2,831,250 – Kilo 22,650 – Arroba 283,125

Carga 2,831,250 – Kilo 22,650 – Arroba 283,125 CHINCHINÁ: Carga 2,830,375 – Kilo 22,643 – Arroba 283,038

Carga 2,830,375 – Kilo 22,643 – Arroba 283,038 CÚCUTA: Carga 2,828,375 – Kilo 22,627 – Arroba 282,838

Carga 2,828,375 – Kilo 22,627 – Arroba 282,838 IBAGUÉ: Carga 2,829,625 – Kilo 22,637 – Arroba 282,963

Carga 2,829,625 – Kilo 22,637 – Arroba 282,963 MANIZALES: Carga 2,830,375 – Kilo 22,643 – Arroba 283,038

Carga 2,830,375 – Kilo 22,643 – Arroba 283,038 MEDELLÍN: Carga 2,829,625 – Kilo 22,637 – Arroba 282,963

Carga 2,829,625 – Kilo 22,637 – Arroba 282,963 NEIVA: Carga 2,828,750 – Kilo 22,630 – Arroba 282,875

Carga 2,828,750 – Kilo 22,630 – Arroba 282,875 PAMPLONA: Carga 2,828,500 – Kilo 22,628 – Arroba 282,850

Carga 2,828,500 – Kilo 22,628 – Arroba 282,850 PASTO: Carga 2,828,500 – Kilo 22,628 – Arroba 282,850

Carga 2,828,500 – Kilo 22,628 – Arroba 282,850 PEREIRA: Carga 2,830,375 – Kilo 22,643 – Arroba 283,038

Carga 2,830,375 – Kilo 22,643 – Arroba 283,038 POPAYÁN: Carga 2,830,625 – Kilo 22,645 – Arroba 283,063

Carga 2,830,625 – Kilo 22,645 – Arroba 283,063 SANTA MARTA: Carga 2,832,125 – Kilo 22,657 – Arroba 283,213

Carga 2,832,125 – Kilo 22,657 – Arroba 283,213 VALLEDUPAR: Carga 2,829,750 – Kilo 22,638 – Arroba 282,975

