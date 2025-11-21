¡Vuelve a caer! Así se cotiza el precio del café HOY, 21 de noviembre, según la FNC
El precio del café ha estado fluctuando los últimos días, conozca aquí la cotización del día y el valor establecido en las principales ciudades de Colombia
Estados Unidos anunció recientemente que, la normativa arancelaria para Colombia, vuelve a la normalidad. Esto lo destacó el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamon, quien mediante su cuenta de X, expresó que esto era un gran beneficio para el mercado, reafirmando que, la federación se comprometerá a un comercio justo y transparente, basándose en la calidad de buenos productos de exportación.
Por otro lado, Forbes Colombia, resaltó el buen desempeño que ha tenido el mercado cafetero en el país, ya que ha impulsado el valor agregado con el tercer Centro de Industrialización, así lo explicaron: “el tercer Centro de Industrialización Regional de Café abrió en Bucaramanga con capacidad para procesar 1.000 sacos mensuales de trilla y 22 toneladas de tostión, combinando infraestructura, formación y laboratorio de calidad”.
Precio del café en la Bolsa de Nueva York
Según lo publicado en un informe diario por la Federación Nacional de Cafeteros, para este 21 de noviembre, el precio de la carga de café se fijó en 2,830,000 COP, lo que representa una leve caída en su valor, ya que el día de ayer, 20 de noviembre, su cotización fue de $2,860,000 COP. Esto quiere decir que, su disminución fue de $30,000 pesos.
Por otro lado, el precio de la pasilla contenida se mantiene en los 10.000 kg/COP. Hasta el momento no hay actualizaciones.
Precio del café en dólares para este 21 de noviembre
Investing realiza seguimiento en tiempo real sobre indicadores económicos para varias divisas, mercados y más. Al ser un sitio web dedicado a realizar artículos financieros y demás, también se encargan de presentar el precio de productos e insumos. Es así que, para este 21 de noviembre, el precio del café en dólares se estableció en 373,30 USD, representando una caída del 8,17%, es decir, una pérdida de 33,20 USD.
Precio del café en las principales ciudades del país HOY, 21 de noviembre
La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:
- ARMENIA: Carga 2,830,500 – Kilo 22,644 – Arroba 283,050
- BOGOTÁ: Carga 2,829,250 – Kilo 22,634 – Arroba 282,925
- BUCARAMANGA: Carga 2,828,875 – Kilo 22,631 – Arroba 282,888
- BUGA: Carga 2,831,250 – Kilo 22,650 – Arroba 283,125
- CHINCHINÁ: Carga 2,830,375 – Kilo 22,643 – Arroba 283,038
- CÚCUTA: Carga 2,828,375 – Kilo 22,627 – Arroba 282,838
- IBAGUÉ: Carga 2,829,625 – Kilo 22,637 – Arroba 282,963
- MANIZALES: Carga 2,830,375 – Kilo 22,643 – Arroba 283,038
- MEDELLÍN: Carga 2,829,625 – Kilo 22,637 – Arroba 282,963
- NEIVA: Carga 2,828,750 – Kilo 22,630 – Arroba 282,875
- PAMPLONA: Carga 2,828,500 – Kilo 22,628 – Arroba 282,850
- PASTO: Carga 2,828,500 – Kilo 22,628 – Arroba 282,850
- PEREIRA: Carga 2,830,375 – Kilo 22,643 – Arroba 283,038
- POPAYÁN: Carga 2,830,625 – Kilo 22,645 – Arroba 283,063
- SANTA MARTA: Carga 2,832,125 – Kilo 22,657 – Arroba 283,213
- VALLEDUPAR: Carga 2,829,750 – Kilo 22,638 – Arroba 282,975
