¡Vuelve a subir! Cotización oficial del dólar HOY 24 de noviembre en Venezuela, según BCV

Para finalizar la semana pasada, la Administración Federal de Aviación, emitió una alerta para que las aerolíneas que operan en la región, extremaran las medidas de precaución, esto debido al empeoramiento de la seguridad y el incremento de actividades militares en la zona.

Frente a esto, el presidente colombiano Gustavo Petro, expresó su rechazo hacia esta alerta, asegurando que debería haber vuelos hacia todos los países de Suramérica, pues el bloquear países de esta forma, debe ser un crimen de lesa humanidad.

Tensiones en la frontera colombo-venezolana

A pesar de esto, en la frontera colombo-venezolana se ha evidenciado una gran preocupación frente a dicha alerta, pues hasta el momento, la única entrada y salida que le queda a los ciudadanos de dicho país es por vía terrestre hacia Colombia, por lo que debido al alto tráfico, esta podría colapsar.

Además, expertos establecieron que las consecuencias no solo podrían evidenciarse en la salida de venezolanos de su país, sino también en el aspecto económico de las regiones fronterizas, como San Antonio, Táchira y Villa del Rosario donde podría aumentar drásticamente el contrabando, el negocio de divisas y la circulación de contrabando.

Con relación a esto, también se planteó que en caso de una migración masiva, como se ha evidenciado en años anteriores, se podría desbordar la capacidad sanitaria y administrativa de los municipios colombianos cercanos a la frontera, donde en conjunto con esto, se podría tener una crisis de seguridad a causa de los grupos al margen de la ley que se disputan el territorio.

Precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en el país bolivariano sigue aumentando en medio de la crisis y las tensiones diplomáticas entre ambos países, pues respecto al valor presentado el viernes pasado, habría tenido un aumento de un valor cercano a los $3 Bs por cada dólar.

Según esto, y con base en la información publicada por el Banco Central de Venezuela, el precio de dólar estadounidense que regiría para el día de hoy, 24 de noviembre, es de $243,1105 bolívares.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa norteamericana, presentó un leve repunte para abrir la semana, esto luego de que el viernes pasado, tuviera un gran aumento con el cual volvió a establecerse sobre la barrera de los $3.800 pesos colombianos, luego de diferentes caídas que lo tuvieron al borde de bajar a los $3.600 COP.

Con base en esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para hoy, 24 de noviembre, se estableció en los $3.808 pesos colombianos. Resultado de un crecimiento de $3 pesos frente al valor establecido el pasado viernes.

