Tabla de reclasificación en Colombia: así quedó con el triunfo de Tolima sobre Fortaleza en Liga

Empezaron los cuadrangulares del fútbol nacional y se aprieta la lucha por los cupos internacionales.

Duelo de cuadrangulares finales de Liga Colombiana entre Fortaleza y Deportes Tolima en Techo / Colprensa

¡Comenzaron los cuadrangulares finales del fútbol colombiano! La lucha por el título del segundo semestre está en marcha y con ella se mueve la tabla de reclasificación, clasificación que marca los cupos a torneos internacionales del próximo año.

Es preciso recordar que Independiente Santa Fe (campeón del primer semestre) y el ganador de la estrella de Navidad ya tienen su cupo asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el vencedor de la Copa Colombia clasificará de inmediato a la Copa Sudamericana 2026.

Estos equipos no contarán en reclasificación y los cupos quedarán repartidos de la siguiente manera:

  • Los dos primeros equipos (sin contar a los campeones de Liga) irán a fase previa de Copa Libertadores.
  • Los tres equipos siguientes (sin contar al campeón de Copa) irán a Copa Sudamericana.

Tolima venció a Fortaleza en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana

La jornada comenzó con el accidentado partido entre Fortaleza y Deportes Tolima, válido por la primera fecha del Grupo B. Aunque los visitantes comenzaron ganando, el enfrentamiento tuvo que detenerse en la recta final del encuentro por la lluvia torrencial que cayó sobre la capital del país.

Precisamente, la única anotación del compromiso disputado en el Metropolitano de Techo se produjo a los 32 minutos, cuando Adrián Parra recibió dentro del área, con el control eludió a su marcador y soltó un potente remate cruzado, que dejó sin opción al arquero Jordan García.

Resultados de la fecha 1 de cuadrangulares

  • Fortaleza 0-1 Deportes Tolima

Partidos de la fecha 1 de cuadrangulares

  • Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe (19 de noviembre / 6:30 PM)
  • Junior vs. Independiente Medellín (19 de noviembre / 8:30 PM)
  • Atlético Nacional vs. América (20 de noviembre / 7:30 PM)

Tabla de Reclasificación 2025

Pos.ClubPuntosCompetencia
1Medellín87Copa Libertadores (fase previa)
2Tolima85Copa Libertadores (fase previa)
3Nacional80Copa Sudamericana (fase previa)
4Santa Fe80Copa Libertadores (fase de grupos)
5América77Copa Sudamericana (fase previa)
6Junior73Copa Sudamericana (fase previa)
7Millonarios73-
8Bucaramanga66-
9Once Caldas63
10Alianza58-

