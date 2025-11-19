Tabla de reclasificación en Colombia: así quedó con el triunfo de Tolima sobre Fortaleza en Liga

Duelo de cuadrangulares finales de Liga Colombiana entre Fortaleza y Deportes Tolima en Techo / Colprensa

¡Comenzaron los cuadrangulares finales del fútbol colombiano! La lucha por el título del segundo semestre está en marcha y con ella se mueve la tabla de reclasificación, clasificación que marca los cupos a torneos internacionales del próximo año.

Es preciso recordar que Independiente Santa Fe (campeón del primer semestre) y el ganador de la estrella de Navidad ya tienen su cupo asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el vencedor de la Copa Colombia clasificará de inmediato a la Copa Sudamericana 2026.

Estos equipos no contarán en reclasificación y los cupos quedarán repartidos de la siguiente manera:

Los dos primeros equipos (sin contar a los campeones de Liga) irán a fase previa de Copa Libertadores.

Los tres equipos siguientes (sin contar al campeón de Copa) irán a Copa Sudamericana.

Le puede interesar: América sufre duras bajas para el inicio de los cuadrangulares de Liga Colombiana

Tolima venció a Fortaleza en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana

La jornada comenzó con el accidentado partido entre Fortaleza y Deportes Tolima, válido por la primera fecha del Grupo B. Aunque los visitantes comenzaron ganando, el enfrentamiento tuvo que detenerse en la recta final del encuentro por la lluvia torrencial que cayó sobre la capital del país.

Precisamente, la única anotación del compromiso disputado en el Metropolitano de Techo se produjo a los 32 minutos, cuando Adrián Parra recibió dentro del área, con el control eludió a su marcador y soltó un potente remate cruzado, que dejó sin opción al arquero Jordan García.

Lea también acá: Equipos con más clasificaciones a cuadrangulares finales de Liga Colombiana

Resultados de la fecha 1 de cuadrangulares

Fortaleza 0-1 Deportes Tolima

Partidos de la fecha 1 de cuadrangulares

Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe (19 de noviembre / 6:30 PM)

Junior vs. Independiente Medellín (19 de noviembre / 8:30 PM)

Atlético Nacional vs. América (20 de noviembre / 7:30 PM)

Tabla de Reclasificación 2025