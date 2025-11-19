🔴EN VIVO| Bucaramanga vs. Santa Fe en cuadrangulares de Liga Colombiana: siga acá el partido

En el segundo partido, la primera jornada del grupo B, se enfrentarán<b> Atlético Bucaramanga y Santa Fe</b> por <b>Liga Colombiana</b>, en el estadio Américo Montanini bajo la orden del juez central, Luis Delgado del Valle del Cauca.Lea también: <a href="http://caracol.com.co/2025/11/19/tabla-de-reclasificacion-en-colombia-asi-quedo-con-el-triunfo-de-tolima-sobre-fortaleza-en-liga/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/11/19/tabla-de-reclasificacion-en-colombia-asi-quedo-con-el-triunfo-de-tolima-sobre-fortaleza-en-liga/"><b>Así está la tabla de reclasificación en Colombia, tras iniciar los cuadrangulares finales de la Liga</b></a><b>El equipo Leopardo llega a este duelo tras haber perdido 3-0 ante Pasto</b>, con una nómina mixta que planteo el profesor Leonel Álvarez, en la última jornada del todos contra todos. Así las cosas, estuvo peleando por ser cabeza de grupo y avanzó como cuarto en la tabla de posiciones con 37 unidades. Santa Fe, por su parte, viene de clasificar a los cuadrangulares en la última jornada<b>, </b>luego de ganarle 1-0 a Alianza con gol de <b>Harold Santiago Mosquera</b>, dejando al cuadro cardenal en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 31 puntos.En el grupo B el equipo bogotano, pese a pasar con lo mínimo en las últimas instancias, <b>se metió como uno de los equipos favoritos,</b> por su reciente experiencia en estas instancias frente al resto de sus rivales, ya que se encuentre en la defensa del título.Le podría interesar: <a href="http://caracol.com.co/2025/11/19/deportivo-pereira-anuncio-que-tiene-un-nuevo-propietario-dia-y-hora-en-el-que-sera-presentado/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/11/19/deportivo-pereira-anuncio-que-tiene-un-nuevo-propietario-dia-y-hora-en-el-que-sera-presentado/"><b>Deportivo Pereira anunció que tiene un nuevo propietario: Día y hora en el que será presentado</b></a>En el último encuentro jugado entre estos dos equipos, l<b>a victoria fue para el cuadro local 2-1 con doblete de Luciano Pons,</b> el encargado de marcar el descuento por Santa Fe fue Omar Fernández ‘Frasica’, precisamente en el estadio de la ciudad bonita, el 9 de agosto del año en curso.