Liga Colombiana

Atlético Bucaramanga ATB
0
Santa Fe SFE
0
12'
1ª parte

🔴EN VIVO| Bucaramanga vs. Santa Fe en cuadrangulares de Liga Colombiana: siga acá el partido

Leopardos y Leones inician su camino en las finales del segundo semestre del FPC.

Santa Fe vs. Bucaramanga en la Liga Colombiana 2025-I / Colprensa

Santa Fe vs. Bucaramanga en la Liga Colombiana 2025-I / Colprensa

Laura Reina

