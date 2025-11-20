Liga Colombiana

🔴Junior vs. Medellín en cuadrangulares de la Liga Colombiana: siga GRATIS y EN VIVO la transmisión

Partidazo en el Estadio Metropolitano entre dos equipos de tradición en el país.

Medellín vs. Junior en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa

Medellín vs. Junior en la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa

Laura Reina

Este miércoles jugarán Junior y Medellín en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por el primer partido de los cuadrangulares del grupo A de la Liga Colombiana. Este será uno de los duelos más interesantes, ya que estos dos equipos son de los más goleadores en Colombia.

El cuadro barranquillero llega a este compromiso tras ganarle 2-1 a Nacional, en la fecha 20 de la Liga Colombiana, con anotaciones de Didier Moreno y Joel Canchimbo. Los dirigidos por Alfredo Arias, avanzaron a los cuadrangulares en la quinta posición con 35 puntos.

Por otra parte, el cuadro Poderoso se clasificó como líder del campeonato con 40 puntos, en la última jornada le ganó 3-0 a América de Cali en el Atanasio y se consolida como uno de los equipos que mejor juega en el FPC. El conjunto de Alejandro Restrepo es subcampeón de Liga y espera llegar nuevamente a la final, para conseguir el título.

Siga acá la transmisión de Junior vs. Medellín

Siga acá el minuto a minuto de Junior vs. Medellín

