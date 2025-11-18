Liga Colombiana

Equipos con más clasificaciones a cuadrangulares finales de Liga Colombiana

Atlético Nacional domina el ranking desde la implementación de los torneos cortos, en 2002

Cada vez resta menos para el arranque de los cuadrangulares finales de Liga Colombiana 2025-2, donde Independiente Medellín y Tolima son los cabezas de grupo y cuentan con la ventaja deportiva del ‘punto invisible’, en caso de igualar en puntos con cualquier otro equipo. La fase final del campeonato iniciará el miércoles 19 de noviembre a las 6:30 pm, con los partidos entre Bucaramanga-Santa Fe y Fortaleza-Tolima, de manera simultánea.

Posteriormente, Junior-DIM chocan el mismo día, desde las 8:30 pm, y la jornada se complementará el jueves 20 del mismo mes, con el compromiso entre Nacional-América, a partir de las 7:30 pm.

Clubes que más veces han clasificado a cuadrangulares finales

Desde la implementación de los torneos cortos, en 2002, Atlético Nacional es el equipo que más veces ha clasificado a los cuadrangulares finales de Liga Colombiana (37), quedándose 11 veces con el título de campeón.

‘El Nuevo Grande’, Tolima, es el segundo club con más clasificaciones a la ronda final (34), quedándose con finales icónicas ante Millonarios, Nacional y Deportivo Cali.

El podio lo cierra Junior (32), que colgó a su escudo más de la mitad de las estrellas que logró a lo largo de su historia, gracias a los torneos cortos. El cuadro barranquillero, diez veces campeón de Liga en Colombia, levantó el trofeo en 6 oportunidades durante los campeonatos semestrales.

Ranking completo

  1. Nacional - 37
  2. Tolima - 34
  3. Junior - 32
  4. Cali - 31
  5. Medellín - 27
  6. Millonarios y Santa Fe - 26
  7. América - 23
  8. Once Caldas - 21
  9. Pasto - 17
  10. La Equidad - 16

