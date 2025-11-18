Equipos con más clasificaciones a cuadrangulares finales de Liga Colombiana

Cada vez resta menos para el arranque de los cuadrangulares finales de Liga Colombiana 2025-2, donde Independiente Medellín y Tolima son los cabezas de grupo y cuentan con la ventaja deportiva del ‘punto invisible’, en caso de igualar en puntos con cualquier otro equipo. La fase final del campeonato iniciará el miércoles 19 de noviembre a las 6:30 pm, con los partidos entre Bucaramanga-Santa Fe y Fortaleza-Tolima, de manera simultánea.

Posteriormente, Junior-DIM chocan el mismo día, desde las 8:30 pm, y la jornada se complementará el jueves 20 del mismo mes, con el compromiso entre Nacional-América, a partir de las 7:30 pm.

Clubes que más veces han clasificado a cuadrangulares finales

Desde la implementación de los torneos cortos, en 2002, Atlético Nacional es el equipo que más veces ha clasificado a los cuadrangulares finales de Liga Colombiana (37), quedándose 11 veces con el título de campeón.

‘El Nuevo Grande’, Tolima, es el segundo club con más clasificaciones a la ronda final (34), quedándose con finales icónicas ante Millonarios, Nacional y Deportivo Cali.

El podio lo cierra Junior (32), que colgó a su escudo más de la mitad de las estrellas que logró a lo largo de su historia, gracias a los torneos cortos. El cuadro barranquillero, diez veces campeón de Liga en Colombia, levantó el trofeo en 6 oportunidades durante los campeonatos semestrales.

Ranking completo

Nacional - 37 Tolima - 34 Junior - 32 Cali - 31 Medellín - 27 Millonarios y Santa Fe - 26 América - 23 Once Caldas - 21 Pasto - 17 La Equidad - 16

Estadísticas de la Liga Colombiana 2025-2