Sporting tiene un “as bajo la manga” para no vender a Luis Javier Suárez a la Premier League

El nombre de Luis Javier Suárez empieza a tomar fuerza de cara al próximo mercado de fichajes en Europa. Luego de una destacada temporada con el Sporting CP, varios clubes de la Premier League han puesto sus ojos sobre el atacante colombiano, siendo el Newcastle United el equipo que más interés ha mostrado en las últimas semanas.

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De acuerdo con medios portugueses, las “Urracas” pasaron de un simple seguimiento a realizar movimientos formales para intentar fichar al delantero. Incluso, ya existiría una primera propuesta sobre la mesa; sin embargo, la respuesta del conjunto de Lisboa habría sido contundente: Suárez solo saldrá si algún club paga los 80 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión.

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La postura del Sporting es mantener al colombiano al menos una temporada más, especialmente después del gran rendimiento que ha mostrado durante la campaña. Luis Javier registra 36 goles y 9 asistencias en 51 partidos, números que lo convierten en una de las grandes figuras del club portugués. Además, Liverpool también estaría siguiendo de cerca la situación del atacante.

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El delantero viene de marcar recientemente en la victoria ante Rio Ave y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Todo apunta a que será uno de los convocados por la Selección Colombia para disputar la Copa del Mundo, torneo en el que buscará consolidar el gran nivel que ha mostrado en Europa.