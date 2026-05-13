¿Franco Armani podría regresar a Atlético Nacional? Esto dicen los medios argentinos

El nombre de Franco Armani volvió a generar ilusión entre los hinchas de Atlético Nacional luego de que en los últimos días comenzarán a circular versiones sobre un posible regreso para darle un cierre a su exitosa carrera.

Armani es considerado uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del club antioqueño, gracias a la exitosa etapa que vivió entre 2010 y 2017, periodo en el que se convirtió en el futbolista más ganador en la historia de Nacional al conquistar un total de 13 títulos.

Durante su paso por el conjunto paisa logró seis Ligas Colombianas (2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I), tres Copas Colombia (2012, 2013 y 2016), dos Superligas de Colombia (2012 y 2016), además de la histórica Copa Libertadores 2016 y una Recopa Sudamericana.

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El arquero argentino dejó números sobresalientes con la camiseta Verdolaga. Disputó un total de 249 partidos oficiales, registrando 137 victorias, 56 empates y 56 derrotas. Además, recibió 206 goles y logró mantener su arco en cero en 108 compromisos, cifras que lo consolidaron como uno de los mejores guardametas en la historia del fútbol colombiano.

La posible llegada de Armani se relaciona directamente con la situación contractual de David Ospina, quien finaliza vínculo con Atlético Nacional a finales de junio y cuyo futuro todavía no está definido.

Sin embargo, desde Argentina han bajado un poco la expectativa sobre el posible regreso del arquero campeón de América. Según informó el medio argentino TyC Sports, “a hoy no existen sondeos ni contactos concretos desde Colombia y el arquero tampoco evalúa una salida”.

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Actualmente, Franco Armani continúa siendo una pieza importante de River Plate, club con el que también ha construido una exitosa carrera y donde mantiene contrato vigente. Aun así, el solo hecho de que su nombre vuelva a aparecer en el entorno de Atlético Nacional despierta nostalgia e ilusión entre los aficionados verdolagas.