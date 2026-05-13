🔴EN VIVO Santa Fe vs. América de Cali: por la vuelta de los cuartos de final en la Liga Colombiana

Independiente Santa Fe y América de Cali vuelven a enfrentarse en el duelo de vuelta de los cuartos de final tras un primer choque intenso que terminó igualado 1-1. El equipo cardenal se adelantó temprano en el marcador en el partido de ida, pero no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo el empate en el inicio del segundo tiempo, dejando la serie completamente abierta.

Santa Fe, que actuó como visitante en el primer compromiso, llega con una racha positiva de tres partidos sin perder y con la confianza de su buen rendimiento reciente en casa, donde no ha caído en sus últimos cuatro encuentros. El equipo capitalino ha mostrado una leve mejoría en su funcionamiento, incluso en medio de la exigencia de competir en el torneo local y la Copa Libertadores.

Por su parte, América de Cali no logró aprovechar su localía en la ida, pero mantiene una buena seguidilla de resultados que lo sostienen como candidato. El conjunto dirigido por David González ha sabido competir a pesar de las dificultades por lesiones y ahora buscará imponer su jerarquía fuera de casa, aunque con el reto de mejorar su rendimiento como visitante, condición en la que ha sido irregular a lo largo del campeonato.

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