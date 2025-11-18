América sufre duras bajas para el inicio de los cuadrangulares de Liga Colombiana / Colprensa

¡Malas noticias en el América de Cali! Este martes 18 de noviembre, el cuadro vallecaucano emitió un comunicado en el que confirma las lesiones de dos figuras de su plantel, en la previa del inicio de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana.

Es preciso recordar que los escarlatas quedaron ubicados en el Grupo A, para muchos el “grupo de la muerte”, junto con Independiente Medellín, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

América sufre duras bajas para el inicio de los cuadrangulares

“América de Cali informa a su afición, a los medios de comunicación y a la opinión pública el parte médico de los jugadores Dylan Borrero y Luis Ramos, quienes sufrieron lesiones musculares durante el compromiso ante Atlético Nacional por la Copa BetPlay", empieza diciendo la publicación del club.

Es preciso recordar que el duelo entre caleños y antioqueños, válido por el juego de vuelta de las semifinales coperas, se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre.

Y complementa el texto respecto al estado de cada uno: “Ambos futbolistas serán sometidos en las próximas horas a estudios diagnósticos para determinar la gravedad de sus molestias”.

📄 Comunicado oficial | Parte médico de Luis Ramos y Dylan Borrero. pic.twitter.com/xTSb9blOZg — América de Cali (@AmericadeCali) November 18, 2025

Lo anterior deja casi que por descartada la participación de Borrero y Ramos en el debut por los cuadrangulares finales. Justamente, el elenco vallecaucano inicia su camino visitando al Atlético Nacional en el Atanasio Girardot (20 de noviembre) y más adelante recibe al Junior de Barranquilla en el Pascual Guerrero (23 de noviembre).

Preocupación por Luis Ramos

Aunque el comunicado del América no habla puntualmente del tiempo de recuperación de cada futbolista, versiones de prensa apuntan a que Luis Ramos se perdería completamente las finales de la Liga Colombiana por su lesión.

El atacante peruano venía siendo titular en el equipo dirigido por David González, luego de la suspensión FIFA que recibió Rodrigo Holgado y el bajo nivel de Yojan Garcés. Frente a esto, González tendría que escoger entre ‘Papula’ o el referente Adrián Ramos.

El delantero peruano Luis Ramos se perdería los cuadrangulares finales con América por lesión. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images Ampliar

